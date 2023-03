Rodríguez amenaza con no firmar ningún acuerdo con la oposición hasta que Venezuela esté "100 % libre de sanciones" - Runrun

El oficialista calificó de «inmoral» que sectores opositores, que antes pidieron sanciones contra el Gobierno, ahora clamen por elecciones «justas» y «libres»

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro, amenazó este jueves, 9 de marzo, con no firmar ningún acuerdo con la oposición si no se levantan todas las sanciones.

Durante un acto televisado, Rodríguez sentenció: «Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición nacional hasta que esté 100 % libre de sanciones».

«Hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Obama, no lo vamos a hacer”, añadió.

Rodríguez recordó, además, que en noviembre de 2022 se firmó un acuerdo social entre el régimen y la oposición, el cual contempla la recuperación de más de 3,000 millones de dólares del Estado que están bloqueados en el exterior.

Con respecto a lo anterior, Jorge Rodríguez reprochó que todavía no se ha cumplido este pacto.

Para el oficialista, el incumplimiento de ese acuerdo representa que la oposición «no tiene palabra», lo que no ha permitido concretar lo acordado.

En aquella oportunidad, en la mesa de diálogo se acordó la creación de un fondo fiduciario, manejado por Naciones Unidas, para canalizar partidas destinadas a aliviar el hambre, las enfermedades y otras necesidades en Venezuela.

Por otra parte, calificó de «inmoral» que sectores opositores, que antes pidieron sanciones contra el gobierno, ahora clamen por elecciones «justas» y «libres», a propósito de las venidera presidenciales que el país debe celebrar en 2024.

«Los diálogos no son para perdones, los diálogos son para acordar, en los términos en los que se puedan acordar, elecciones libres, competitivas, democráticas y sin olvido», finalizó.

Hace unas semanas, Maduro también puso en duda la vuelta al diálogo con la oposición por considerar que no hay certezas ni garantías por parte de los antichavistas para la negociación.

*Con información de EFE