Trabajadores de la CVG exigen a Maduro indexación del salario al dólar - Runrun

Trabajadores de las empresas que integran la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) exigieron a Nicolás Maduro la indexación del salario al dólar.

En el marco de la visita de Maduro a Guayana, personal de las empresas que integran la CVG, protestaron en la redoma de Bauxilum, también nombrada redoma La Piña, publicó Correo del Caroní.

Con banderas y pancartas, los protestantes manifestaron su descontento debido al “exterminio” al que se está sometiendo a la población, toda vez que el salario mínimo no alcanza si quiera los 7 dólares.

El secretario del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, señaló que la única exigencia de los trabajadores es el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución: salarios dignos para poder mantener sus hogares.

“Aquí estamos compañeros de diferentes empresas para levantar la voz por la verdad y la justicia. Por todos los beneficios de los trabajadores que están contemplados en sus contrataciones colectivas. No pedimos regalos, no pedimos que nos den, lo que pedimos es que se cumpla con lo que establece la ley”, señaló González.

Durante los primeros meses del año 2023, las protestas por parte de trabajadores de la CVG y el sector educativo se han intensificado en Guayana, ambos gremios exigen indexación del salario al dólar y cumplimiento con el pago de beneficios.

“Los profesores acompañamos a los trabajadores de empresas básicas. Los universitarios y maestros vivimos la misma situación. No queremos más show mediático de Maduro, que se esconde en Venalum y Sidor para no darle la cara al pueblo. Los trabajadores pedimos que se cumpla la ley en sus artículos 89 y 91. No queremos que nos sigan matando de hambre. Queremos dignidad”, manifestó el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Raúl Brito.