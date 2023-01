"¿Dónde está el presidente, no está viendo las marchas?": Diputada chavista del Zulia se desahoga en reunión del PSUV - Runrun

«Los militares nos están pisoteando como les da la gana. ¿Quién maneja el combustible? ¿Hasta cuándo, hermano?», cuestionó la funcionaria

El descontento sobre la situación económica no es solo de aquellos que no forman parte del oficialismo, sino también de aquellos que militan dentro del PSUV.

Durante una reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PUSV) en Zulia, la diputada chavista Gladys Suárez, se desahogó por la situación y clamó por una mejoría.

«Coñ*, me estás hablando a mí de que yo tengo que salir a hacer una concentración, ¿pero para qué? (…) ¿Pa’ decirle al presidente los problemas que yo tengo? ¿Dónde está el Presidente, pues? ¿O es que no está viendo las marchas?», fustigó la dirigente chavista.

Según Suárez, en las manifestaciones por mejoras salariales participan tanto chavistas como opositores. «Ahí hay gente que es del chavismo. Hermano, pero es que ya no aguantamos más».

«¿Quién es más criminal? ¿El dólar paralelo o el Banco Central?», cuestionó la diputada chavista.

En ese sentido criticó que el gobierno no quiera escuchar al pueblo y dijo: «¿Vamos a esperar que nos den un buen coñaz*? Yo sí estoy preocupada, porque a mí en una oportunidad me hicieron un atentado. Si aquí pasa algo, no sé».

Por otra parte, se refirió a las diferentes sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea y a quienes están afectando realmente en el país.

«Eso nos está afectando a unos ¿y a los grandes jerarcas los está afectando? ¿O es que no vemos que aquí viene cualquier diputado de la Asamblea Nacional y llegan manejando unas grandes camionetotas, y además tienen otras que los van siguiendo?», criticó.

También, la diputada chavista se refirió al sector castrense y expresó: «Los militares nos están pisoteando como les da la gana. ¿Quién maneja el combustible? ¿Hasta cuándo, hermano?».

«Si porque nos rebelemos, porque hablemos y porque digamos las cosas nos van a expulsar, entonces no sigamos diciendo más nunca ‘Chávez vive’, porque yo estoy haciendo lo que Chávez me mandó a hacer», sentenció.