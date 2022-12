Dólar paralelo no da tregua y se posiciona por encima de los 15 bolívares este #7Dic - Runrun

El tipo de cambio no oficial superó este miércoles, 7 de diciembre, la barrera de los 15 bolívares, un monto nunca antes alcanzado.

Mediante las páginas que publican la actualización del dólar paralelo, como Monitor Dólar, indicaron que, al cierre de la jornada de este miércoles, la divisa estadounidense alcanzó los 15,37 bolívares.

De acuerdo con el economista José Guerra, «no parece haber forma ni manera en estos momentos de detener la devaluación de bolívar».

Según advirtió Guerra, no hay reservas en el Banco Central de Venezuela (BCV), cae la preferencia por bolívares y aumenta la de dólares, y no existe un programa ni equipo económico apto ‘para dirigir la economía'».

