Cabello aplaudió "resultados concretos" del reinicio del diálogo - Runrun

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, celebró los «resultados concretos» del reinicio en México del diálogo entre el gobierno y la oposición, que firmaron un acuerdo para atender a la población, con recursos que el país tiene bloqueados en el sistema financiero internacional y que buscan descongelar.

El PSUV «aplaude el reinicio del diálogo en México con resultados concretos, propuestas y resultados concretos, donde el pueblo de Venezuela es el principal beneficiado», expresó en una rueda de prensa, transmitida por VTV.

Señaló que el acuerdo, que «permite la disponibilidad de 3.000 millones de dólares», impulsará el desarrollo de «proyectos bien definidos» en sectores como salud, educación y electricidad.

Aseguró que, en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos, «la única manera que hay» para disponer de esos recursos es a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la que el gobierno tiene «acuerdos de funcionamiento».

«No tenemos ningún inconveniente. Ese dinero es de los venezolanos y debe ser usado para los venezolanos. Que esté la ONU no nos importa; nosotros somos transparentes», dijo.

Cabello no admite imposiciones en la mesa de negociación

En días pasados, el dirigente criticó el discurso del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, para quien en Venezuela “existe una dictadura”.

“¿Cómo le explica a su pueblo el que nombre un embajador en Venezuela y luego salga diciendo que Nicolás Maduro es un dictador? (…) ¿Quién lo obliga a nombrar embajador enVenezuela? (…) No hace falta un embajador de su gobierno (Uruguay) en Venezuela”, dijo a través de su programa, Con el mazo dando.

De igual manera, advirtió: «Sentarnos a negociar o hablar con quien sea no implica para nada ni capitular ni rendirnos. Al contrario, nos queremos sentar con ustedes para que entiendan que esta revolución es para largo. Que nosotros llegamos aquí para quedarnos. Que por las malas no van a poder y por las buenas tampoco porque no nos van a ganar nada».

Cabello reiteró que «ni Gerardo Blyde, ni nadie» podría hacerles imposiciones en una mesa de negociación: «Se lo hemos demostrado una y mil veces».

Por otro lado, señaló que «a nadie le puede sorprender que el presidente (Nicolás Maduro) acepte conversar con alguien por la paz del país». Además, recordó que «lo del diálogo tampoco es nuevo, lo único que deben entender que diálogo en niguna parte es sinónimo de entrega, capitulación o rendición».

Con información de EFE