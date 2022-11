Primera ronda de Catar 2022: Favoritos ratificados, decepciones y un fuera de juego automático bajo la lupa - Runrun

Algunas de las selecciones más poderosas cumplieron y muy bien: Inglaterra, España o Francia resultaron con victorias contundentes contra sus rivales

Otras, como Portugal, Bélgica y Países Bajos, consiguieron resultados favorables, aunque quizás, sin demostrar su mejor faceta

Las selecciones favoritas siguen siéndolo. A pesar del traspié de Argentina o Alemania, son equipos que tienen jugadores de gran talla para ganar sus partidos restantes y meterse dentro de octavos de final

El sistema de fuera de juego automático presentó fallas, como en el caso el gol anulado al argentino Lautaro Martínez

Finalizó la primera ronda del mundial. Los primeros 16 partidos culminados en una de las menos goleadoras de la historia. Cuatro partidos sin festejos y solo dos goleadas: Inglaterra y España. Algunos favoritos decepcionaron con sus resultados y otros no favoritos mostrando su poderío, en un torneo que muchas veces, el que gana no es el mejor, sino el que mantiene solidez en siete partidos.

Quizás una de las cosas que más se ha notado es la similitud de identidad futbolística entre los equipos. Pases, posesión y tenencia como propuesta. Construir las jugadas desde atrás e ir avanzando con pases progresivos hasta llegar al área rival. Defensas bien posicionadas y poco desesperadas. Esperar en cancha propia a ver qué hace el rival, cerrar espacios y, una vez recuperada la pelota, iniciar la propuesta de todos los equipos: pasar hasta conseguir un espacio.

Puede resultar como una crítica y, en parte, lo es. Una de las ideas del Mundial es poder ver los diferentes estilos de las selecciones. Pero en este, parece un poco calcada una de la otra.

El reglamento

Antes de entrar al tema de los rendimientos individuales de los clubes o futbolistas, es bueno recalcar ciertos aspectos que han marcado la pauta durante el transcurso del Mundial.

El primero es el tiempo agregado. Los partidos han durado, casi en su mayoría, más de 100 minutos. 90 reglamentarios + 7, 8, 10, 13 minutos de agregado. ¿Por qué?

A diferencia de otras competiciones, durante el mundial se está midiendo el tiempo efectivo de juego, es decir, cuando el balón está en movimiento en cancha.

La idea es que se puedan cumplir los 90 minutos de tiempo efectivo de juego. Es por eso que, quizás, hemos visto menos jugadores fingiendo o yéndose al piso ya que igualmente será repuesto a fin de partido.

Pierlugi Collina, jefe del comité de árbitros de la FIFA, comentó para ESPN: “Si se desea más tiempo activo, debemos estar preparados para ver este tipo de tiempo adicional otorgado. Piense en un partido con tres goles marcados. Una celebración normalmente dura un minuto, un minuto y medio, así que, con tres goles anotados, pierdes cinco o seis minutos”.

Por otro lado, está el fuera de juego automático. Se ha incorporado a través de inteligencia artificial la posibilidad de generar un fuera de lugar de forma automatizada a través de sistemas multicámaras. El problema es que el sistema ya presentó fallos en el partido contra Argentina.

Lautaro Martínez quedó en una posición de fuera de juego donde no debía haberla, por dos razones: La primera es que tomó al defensor saudí equivocado como referencia y la segunda es que puso el brazo como parte del fuera de juego, siendo que no es posible marcar gol con la mano, por lo que esa parte del cuerpo no es contemplada para los fuera de lugar.

📺 ERROR catastrófico del VAR en el gol anulado a Lautaro Martínez. El VAR cogió al defensa equivocado olvidándose del lateral izquierdo. Lautaro Martínez se encuentra en POSICION LEGAL. ❌ Análisis al detalle de @_naxotellado trazando las tres líneas. pic.twitter.com/BzC8BSpgtI — Archivo VAR (@ArchivoVAR) November 22, 2022

El fuera de juego de Lautaro 🙂 pic.twitter.com/3k5J46hF5T — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 22, 2022

En otras palabras, el sistema funciona parcialmente bien, pero tiene errores que han costado y han perjudicado en el marcador.

Los resultados

Algunas de las selecciones más poderosas cumplieron y muy bien: Inglaterra, España o Francia resultaron con victorias contundentes contra sus rivales. Otras, como Portugal, Bélgica y Países Bajos, consiguieron resultados favorables, aunque quizás, sin demostrar su mejor faceta.

Las decepciones de la primera ronda fueron las ya conocidas: Argentina, quien perdió 1-2 contra Arabia Saudita, y Alemania, que sufrió una derrota ante Japón.

Por otra parte, Hhubo rendimiento de selecciones realmente interesante y que, en el papel, no parecían tan fuertes, caso de Canadá a pesar de la derrota, el buen partido de Suiza o la solidez ecuatoriana.

Las lesiones y proyecciones

Antes del inicio o durante el transcurso de la primera ronda, algunas selecciones sufrieron importantes traspiés con pérdida de sus jugadores. Neymar sufrió una importante lesión en el tobillo de la que aún no se conoce su gravedad y Francia perdió a Benzema, quien ya retornó a España para unirse al Real Madrid.

También, Messi ha entrenado diferenciado por molestias físicas. Sadio Mané, jugador de Senegal, fue puesto fuera hasta octavos de final (si pasan) por su selección. Y, posiblemente, siga aumentando esta cifra por lo vertiginoso que resulta el ritmo del Mundial.

A pesar de las ya mencionadas bajas, Brasil no pierde su favoritismo sin Neymar. El nivel de jugadores en el banquillo es de suma solidez y, posiblemente, encuentre el recambio ideal en caso de perderse partidos. Lionel Messi parece que sí llegará al segundo partido contra México. Si bien ha presentado molestias, parece ser que no son de gravedad.

En el caso de Francia, el recambio de Benzema fue Giroud, delantero con el que salieron campeones en 2018, aspecto que no debería ser un problema demasiado grande.

Las selecciones favoritas siguen siéndolo. A pesar del traspié de Argentina o Alemania, son equipos que tienen jugadores de gran talla para ganar sus partidos restantes y meterse dentro de octavos de final. ¿Cuál es tu favorito a llevarse la copa del mundo?