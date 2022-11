Fiscalía de EEUU: Defensa de Alex Saab presentó pruebas forjadas - Runrun

La campaña del gobierno de Nicolás Maduro para conseguir la liberación del empresario colombiano Alex Saab sufrió un revés tras unas nuevas pruebas presentadas por autoridades estadounidenses.

De acuerdo con una nota que escribió el periodista Joshua Goodman para Associated Press, una fiscalía de EEUU presentó documentos que ponen en duda las pruebas de la defensa que sustentan sus afirmaciones de que Alex Saab tiene inmunidad diplomática.

Aunque Saab pidió a EEUU que desestimaran los cargos penales por lavado de dinero, la fiscalía cuestionó el momento y la forma en que Nicolás Maduro supuestamente lo nombró enviado especial de su gobierno.

Ante eso, presentaron una copia del supuesto pasaporte diplomático de Saab, el cual contiene una imagen y firma que coinciden con un pasaporte no diplomático que se emitió casi dos años después.

Las autoridades de la fiscalía explicaron que lo que indica una posible “falsificación”.

También, los fiscales obtuvieron una copia impresa de la Gaceta Oficial de Venezuela del 26 de abril de 2018 que contradice una versión electrónica de la misma edición especial, la número 6.373, presentada por la defensa y que supuestamente muestra el nombramiento de Saab como enviado especial en un decreto presidencial.

“Este hecho cuestiona de forma significativa si el régimen de Maduro de verdad nombró a Saab Morán como su enviado especial, y en su lugar sugiere que esto era una historia inventada”, indicaron los fiscales Kurt Lunkenheimer (Miami) y Alex Kramer (Washington).

En sus últimas alegaciones, los fiscales confirmaron que Saab se reunió con funcionarios estadounidenses en seis ocasiones entre 2016 y 2019. En ninguna de esas reuniones se dijo que fuera diplomático venezolano, afirman.

Asimismo, la fiscalía señala que el gobierno de Maduro tampoco mencionó ninguna condición diplomática cuando protestó por la detención de Saab.

