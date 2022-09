Alertan que fármacos que se importan de Irán y la India no cumplen con normas de revisión de calidad - Runrun

Judith León, presidenta del Fecobiove, aseguró que el Estado venezolano importa medicamentos iraníes e indios sin seguir ninguna ley de regulación nacional e internacional

Afirman que «casi 90% de los laboratorios están inoperativos» en Venezuela

«En Venezuela no tenemos medicamentos que sean seguros, asequibles, efectivos y de calidad , porque vulneran todo el marco regulatorio del país sobre la distribución de fármacos», denunció la presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela (Fecobiove), Judith León, en una entrevista a Unión Radio este 27 de septiembre.

La bioanalista especificó que no existe una farmacovigilancia acorde por falta de laboratorios de bioanálisis para los medicamentos importados por el gobierno, lo que trae como consecuencia que no exista una garantía plena sobre su eficiencia en el organismo.

«Si bien es cierto que el Estado venezolano tiene la responsabilidad de brindar medicamentos a la población, también tiene la obligación de velar por la calidad de los medicamentos que importa por acuerdos nacionales e internacionales», explicó.

León reiteró que la mayoría de los medicamentos que se están importando a Venezuela «no son seguros» porque «no tenemos un servicio de bioanálisis completo, que es la primera línea que advierte si hay un problema en la calidad de los fármacos y la farmacovigilancia, así como un sistema de salud deteriorado.

«Para nosotros, va mucho más allá de una prescripción y una distribución, sino que se vulneran las normas, el ordenamiento jurídico y también los sistemas y autoridades reguladoras» añadió la presidenta de la Fecobiove.

Salto de protocolos

La bioanalista aseveró que los fármacos que no cumplen con dichas normas de revisión de calidad y distribución ajustadas al marco legal y sanitario de Venezuela proceden principalmente de Irán de la India. informó que el Estado venezolano mantiene cierta opacidad sobre el proceso de adquisición de los fármacos extranjeros.

«El Estado o el gobierno puede traer medicamentos en un momento determinado, cuando no exista una demanda y no tienen el fármaco», explicó. «Pero, también, aunque tú tengas esa política, se deben cumplir los ordenamientos. ¿Cómo sabes que el producto tiene calidad? Si cumple con ellos. Sabemos que nuestras regulaciones necesitan mejorarse y actualizarse, pero no se ha articulado todas las instituciones para lograr eso», agregó.

León denunció que la mayoría de los medicamentos que se saltan lo establecido en la Ley de Medicamentos vienen de las importaciones que hace la administración pública venezolana.

En ese sentido, alertó que las instituciones del Estado venden medicamentos a un costo menor, pero que «no cumplen con ningún protocolo de farmacovigilancia. Puede haber un medicamento que vendan y, a veces, está vencido».

La representante de la Fecobiobe aseveró que, como mínimo, los medicamentos deben pasar por el Instituto Nacional de Higiene. Pero el panorama sanitario venezolano se encuentra «vulnerado» por el Estado, al permitir la presencia de médicos falsos, venta no regularizada de medicamentos y la falta de atención al sistema de salud.

«En Venezuela, tenemos casi 90% de los laboratorios inoperativos. (…) Eso dificulta muchísimo el proceso de farmacovigilancia. El ciudadano, en este momento, debe garantizar y verificar por su cuenta lo que consume. Esto es una vulneración de sus derechos», concluyó.