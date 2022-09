Boric tras insultos de Cabello: "Me enoja que la izquierda no condene violación de DDHH en Venezuela" - Runrun

El presidente chileno se volvió a referir a la situación de Venezuela durante un conversatorio en la Universidad de Columbia de Nueva York

Reveló que la izquierda chilena le sugirió callar y «no hablar de nuestros amigos» cuando él se preocupó por la violación de derechos humanos, represión de protestas «y la manipulación de algunas elecciones”

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se volvió a referir a la situación de derechos humanos en Venezuela desde Nueva York, un día después de que Diosdado Cabello lo recriminara por referirse a la situación de nuestro país.

“Me enoja cuando eres de izquierda y condenas la violación de derechos humanos en Yemen o El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua”, expresó Boric durante un conversatorio en el foro de líderes mundiales en la Universidad de Columbia este jueves 22 de septiembre.

Compartimos la posición del presidente de Chile @gabrielboric sobre las violaciones de DDHH. Las crisis de Venezuela y Nicaragua no pueden seguir viéndose como un asunto ideológico, se trata de un tema humano que exige una posición firme y coherente de la región. pic.twitter.com/KjVd2v4jaA — Julio Borges (@JulioBorges) September 23, 2022

Además, el mandatario dijo que el tema los derechos humanos es un asunto que debe interesar a cualquier tendencia o ideología.

“No importa si eres de la extrema derecha o extrema izquierda. Son mandatos civilizatorios. El respeto de los derechos humanos no puede tener un doble estándar”, remarcó.

Cabe recordar que en su primera participación en la Asamblea General de la ONU, Boric se refirió a la crisis humanitaria y política en Venezuela.

«La crisis humanitaria en Venezuela, producto de su prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio que es inédito en la región y en nuestro país, poniendo una presión tremenda sobre nuestras instituciones y nuestra sociedad”, comentó entonces Boric.

Estas declaraciones le valieron los insultos del dirigente chavista, Diosdado Cabello, quien lo tildó de «bobo y ridículo».

“¿Qué nos vamos a rendir y vamos a capitular porque un bobo como Boric salió hablando pendejadas de Venezuela? Están equivocados”, dijo Cabello en su programa de televisión Con el Mazo Dando.

El silencio de la izquierda chilena

También, en su intervención en la Universidad de Colombia, Boric recordó que la izquierda chilena cayó cuando comenzaron las violaciones de DDHH en Venezuela.

.“Cuando era diputado empecé a hacer preguntas sobre Venezuela. Me hice preguntas. Fui a Venezuela en 2010 cuando Chávez todavía estaba vivo. Y luego comencé a hacerme preguntas cuando vi la represión de las protestas y la manipulación de algunas elecciones”, conto.

“Esto no está bien. ¡Tenemos que poder criticarlo! Y la gente de la izquierda en Chile dijo que no, no, no, no. No hablas de nuestros amigos. Y creo que eso está completamente mal”, acotó Boric.

A pocos días de ser electo presidente, el izquierdista Easeguró que en Venezuela ha habido un «retroceso brutal» en las condiciones democráticas.

«El éxodo de seis millones de venezolanos a lo largo del continente es la prueba más fehaciente de aquello», indicó el político chileno durante una entrevista con M24 Radio.

En esa declaración, además, afirmó que ese no es el camino que tomaría en Chile: «Nosotros aspiramos a construir una izquierda profundamente democrática, respetuosa de los derechos humanos, que sea capaz de ser crítica de sí misma».

Además, en 2019, también comentó el informe de la alta comisionada de la ONU para derechos humanos, Michelle Bachelet.

«El informe es categórico. El gobierno de Nicolás Maduro está violando gravemente los derechos humanos. Desde la izquierda, debemos condenarlo sin empates ni matices», consideró.