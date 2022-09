FOTOS | Llegan al país 12 de los tripulantes liberados del avión venezolano-iraní retenido en Argentina - Runrun

Los 12 tripulantes del avión venezolano-iraní que fueron liberados el martes, tras más de tres meses retenidos en Buenos Aires por una medida judicial que les prohibió salir de ese país hasta tanto no culminaran las investigaciones por presuntas vinculaciones con el terrorismo internacional, llegaron este viernes a Venezuela.

Los liberados, entre los que se encuentran 11 venezolanos y un iraní, aterrizaron cerca de las 6:30 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde fueron recibidos por aplausos de familiares, empleados del aeropuerto y personas que transitaban por la terminal.

La salida del primer grupo de tripulantes fue autorizada por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien acató una resolución de la Cámara de Apelaciones de La Plata donde se ordenó la liberación de una parte de los implicados.

El magistrado Villena procedió a devolverle el pasaporte a los 12 tripulantes y el jueves 15 de septiembre comenzaron las diligencias para el retorno a Venezuela.

Después de más 3 meses en #Argentina con una medida judicial que les prohibía salir del país, viajan a #Venezuela en vuelo de @LAConviasa, 12 de los 19 tripulantes del avión #EMTRASUR secuestrado en #Argentina. La #Patria y sus familias les esperan @NicolasMaduro @CancilleriaVE pic.twitter.com/4XsRgbLOWX — Embajada de Venezuela en Argentina (@EmbaVEArgentina) September 16, 2022

En Argentina aún permanecen siete miembros del grupo y la aeronave de Emtrasur, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional. El juez considera que «hay indicios concretos» contra Gholamreza Ghasemi (piloto), Abdolbaset Mohammadi, Mario Arraga Urdaneta (gerente de finanzas) y José García Contreras (mecánico).

En cuanto a los dos restantes, los iraníes Saeid Vali Zadeh y Mohammad Khosraviragh, Villena requirió que permanezcan en Argentina para finalizar el peritaje de sus teléfonos y computadoras. El 13 de septiembre la justicia argentina dispuso un plazo de 10 días para resolver la situación procesal de los siete restantes.

Los liberados

La única mujer del grupo, Victoria Valdiviezo, aseguró que «se hizo justicia», y negó que ninguno de los tripulantes fuera terrorista o espía, como -aseguró- fueron calificados.

«Ya no tengo lágrimas de tanto que he llorado, desde que salí de Argentina llorando, de felicidad. Se hizo justicia. Estamos aquí en nuestra tierra (…) nos tildaron de todo, de terroristas, de espionaje, pero nosotros no somos así, somos venezolanos trabajadores que tenemos que salir todos los días a la calle para poder traer el sustento a nuestra casa», dijo.

Otro de los liberados, cuyo nombre no facilitó a la prensa a su llegada, negó que hubiera alguna razón para que se produjera la retención de la aeronave y de su tripulación, y reivindicó la liberación inmediata de los siete compañeros que continúan en el país austral.

Más declaraciones

El ministro de Transporte y presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), Ramón Velásquez, quien también los esperó en el aeropuerto, exigió, igualmente, que sean liberados todos los miembros de la tripulación para que puedan regresar a su país.

«Son ejemplo de ética, de fortaleza y de lucha revolucionaria el que hayan aguantado y contentos de pisar suelo venezolano. Esperamos el próximo regreso del resto de los compañeros que están retenidos aún ilegalmente en Argentina», dijo.

Vicente Raga, capitán del avión carguero de Emtrasur, expresó que Eregresar al país nos llena de emoción, esperamos que los demás compañeros estén pronto con nosotros, se dijo mucho de nosotros pero no de lo que de verdad somos, gente de bien eso es lo que deberían reflejar los medios».

El avión Boeing 747-3B3 (M), matrícula YV3531, perteneciente la aerolínea Emtrasur y al estatal Conviasa está retenido desde el pasado 6 de junio en Argentina por posibles vínculos con el terrorismo internacional.

Semanas atrás, el juez Villena ordenó la incautación de la aeronave tras el pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Desde entonces, la administración Maduro rechazó la retención, que calificó de «secuestro» y exigió la puesta en libertad de la tripulación. Maduro dijo que la retención de la aeronave «representaría una arbitraria injerencia en el patrimonio público de la República Bolivariana de Venezuela y en los derechos que atañen a su soberanía».

Con información de EFE