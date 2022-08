“Voy a estar vivo para ver la caída de Maduro”: el comentario del expresidente colombiano Iván Duque - Runrun

El exmandatario colombiano reconoció que fue un error decir en 2019 que a Maduro le quedaban “días contados en el poder”

El expresidente de Colombia, Iván Duque, dijo en una entrevista a NTN24 que no siente frustración por no haber visto la “caída de Nicolás Maduro”.

“No me frustra no haber visto la caída Maduro, me hubiera gustado. Y sabe por qué no me frustra? Porque voy a estar vivo para verla», aseguró Duque.

Duque reconoció que fue un error decir en 2019 que a Maduro le quedaban “días contados en el poder”. “En estos días alguien me comentó que yo no debí haber dicho que a Maduro le quedaban días contados en el poder. Tal vez, pero me salió del corazón»

«Cuando uno ve un país sufrir, cuando usted está en las zonas de fronteras, cuando usted ve una familia entera cargando sus pertenencias con el anhelo de poder ser persona, porque le fue privado por la ignominia de una dictadura, uno tiene que sentir de corazón a corazón ese anhelo de que termine esa horrible noche», expresó el exmandatario.