Abogado Alfonso Medina Roa fue retenido en Maiquetía y le prohibieron la salida del país - Runrun

El abogado Alonso Medina Roa fue retenido este miércoles, 24 de agosto, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y le prohibieron la salida del país.

Así lo denunció Medina Roa mediante su cuenta de Twitter, donde señaló que se disponía a viajar por motivos familiares, cuando funcionarios de Migración le informaron que tiene prohibición de salida del país.

Tras prohibirle la salida del país y permanecer durante dos horas retenido, señaló Media Roa, lo trasladaron hacia las oficinas de la Interpol, ubicadas dentro del aeropuerto.

Después de tres horas y media, los funcionarios le indicaron a Medina Roa que podía retirarse, pero que debía acudir a la División Antiterrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Esta dependencia emitió la prohibición de salida del país.

Cabe destacar que Medina Roa que ha llevado varios casos de presos políticos y de militares detenidos, entre ellos, el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Al momento en que me disponía a salir del país, por un viaje de motivo familiar, funcionarios de Migración del aeropuerto internacional de Maiquetia, me informan que tenga PROHIBICIÓN DE SALIDA, razón por la cual no puedo viajar al exterior

