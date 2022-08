Lula elogió "acercamiento" de Biden con Maduro y llamó "impostor" a Guaidó - Runrun

“Espero que Europa los trate con respeto, espero que Estados Unidos restablezca las relaciones con Venezuela. Solo hay una manera de restaurar la convivencia democrática: es que no intentes criminalizar a las personas. Incluso me alegró ver que Biden está intentando un nuevo acercamiento con Venezuela. Espero que no se trate solo del petróleo, espero que se trate de la civilización», opinó.

«Guaidó es un impostor»

El exmandatario brasileño de izquierda volvió a cuestionar el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino por parte de la Unión Europea.

En la rueda de prensa, sentenció que Guaidó «es un impostor» y que espera que Venezuela «tenga elecciones libres cuyo resultado sea acatado por las partes».