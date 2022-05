Médicos Unidos rechaza criminalización del personal de salud - Runrun

Médicos Unidos ratifica que el gobierno pretende atribuir la falta de insumos en los hospitales al personal sanitario

En un comunicado, recordaron que la falta de insumos en los hospitales es de vieja data y que se comprueba a diario, con cientos de ciudadanos pidiendo colaboración en redes para comprar tratamientos o hacerse exámenes que la salud pública no realiza

«La destrucción sistemática del Sistema de Salud Pública está evidenciada en los números publicados por la OMS, que son datos suministrados por el mismo gobierno. Las tasas de mortalidad materna e infantil, el repunte de la malaria, la baja cobertura de inmunizaciones, la suspensión del programa de procura de órganos y muchas otras cifras», sostienen

A través de un comunicado, la organización Médicos Unidos Venezuela rechazó la politización de los hospitales y la criminalización del personal de salud.

Esto a propósito de la creación, el pasado 22 de abril, de un cuerpo de «inspectores de la salud» por parte del Ministerio, con el supuesto fin de investigar la falta de insumos en los hospitales.

En el comunicado, la ONG recuerda que la crisis de insumos en los centros asistenciales públicos es de vieja data, y que no tiene que ver con la actuación de los médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarias.

«Este anuncio no es más que una campaña que intenta ocultar la responsabilidad del Gobierno en la catástrofe sanitaria que padece el país, deslastrándose de culpas. Lo más grave es que resulta en la criminalización de médicos y enfermeras», advierten, en el comunicado publicado el pasado 26 de mayo.

Añaden que la falta de atención adecuada en el sistema de salud público se evidencia día tras día en redes sociales, con decenas de ciudadanos pidiendo colaboración para comprar medicamentos, insumos o realizarse exámenes que los hospitales no están en capacidad de hacer.

«La destrucción sistemática del Sistema de Salud Pública está evidenciada en los números publicados por la OMS, que son datos suministrados por el mismo gobierno. Las tasas de mortalidad materna e infantil, el repunte de la malaria, la baja cobertura de inmunizaciones, la suspensión del programa de procura de órganos,

de los centros de diálisis y muchas otras cifras», recalcan.

A continuación, el texto completo del comunicado de Médicos Unidos

«Ante el anuncio de MPPS de fecha 22 de abril, de carácter urgente y obligatorio en referencia a la formación de

‘Cuerpo de inspectores de la salud’, específicamente la creación de ‘comités de bioética’

Es público, notorio y comunicacional, que nuestros hospitales no cuentan con materiales médicos,

equipos operativos, medicamentos y en muchas ocasiones con los servicios básicos para resolver las

necesidades de pacientes en emergencia, electivas consultas y hospitalización. Peor aún, no cuentan con

insumos para la desinfección, aseo y recolección de desechos hospitalarios, todo esto agravado por el

desmembramiento de universidades y la migración forzada de talentos. Este anuncio no es más que una

campaña que intenta ocultar la responsabilidad del Gobierno en la catástrofe sanitaria que padece el país.

deslastrándose de culpas. Lo más grave es que resulta en la criminalización de médicos y enfermeras que, ante

el temor y la falta de normas mínimas de funcionamiento y de seguridad en los hospitales, tendrán que indicar a

los pacientes que se dirijan a los directores retardando la atención oportuna y en esos casos, el que paga es el

paciente.

Vamos hacernos eco de este exhorto de Médicos Unidos para que llegue a todo el personal de salud. No somos delincuentes, no somos ladrones, no traficamos con la salud de los pacientes. Nuestra responsabilidad llega hasta que se terminan los medios de atención.#HospitalesEnComa pic.twitter.com/oSiCfS19rq — Médicos Unidos Vzla (@MedicosUnidosVe) May 26, 2022

Es el Ministerio quien transgrede sus propias normas, cuando utiliza la figura de los ‘Comité de Biética’ en los

Hospitales, desconociendo las comisiones técnicas que, en conjunto con el Director son los llamados a

constituir las diferentes comisiones hospitalarias, las cuales deben velar por el mejoramiento del funcionamiento

institucional.

Además, sorprende la quizás deliberada ignorancia, relativa a la formación universitaria de los

Inspectores Sanitarios que forman parte del equipo de salud.

Los venezolanos tenemos derecho a un servido de salud público que eleve nuestra calidad de vida, y ES EL

ESTADO quien está obligado a garantizarlo, conforme a los 83, 84 y 85 de la CRBV. No es ajeno a

nadie la cantidad de conciudadanos en redes sociales y en las calles pidiendo ayuda para recuperar Ia salud,

pagando estudios, para comprar medicamentos e insumos médicos destinados a los procedimientos que

requieren para restituirle la salud.

La destrucción sistemática del Sistema de Salud Pública está evidenciada en los números publicados por la

OMS, que son datos suministrados por el mismo gobierno. Las tasas de mortalidad materna e infantil, el

repunte de la malaria, la baja cobertura de inmunizaciones, la suspensión del programa de procura de órganos,

de los centros de diálisis y muchas otras cifras, llegando hasta la supresión de publicaciones importantes para

planificación en salud como los anuarios y boletines epidemiológicos. No debe quedar en la impunidad y el

olvido los hechos de corrupción amparados y deliberadamente ignorados que dieron a unos pocos millonarios

y a toda una población desasistida y desamparada. Tampoco olvidamos la creación de un sistema de salad

paralelo sin auditorías públicas en lugar de fortalecer el que ya teníamos.

Estamos convencidos de que debe haber contraloría, pero una contraloría sana, equilibrada y justa, no un

grupo que actúa bajo designios de ideológicos, dirigidos a perseguir a trabajadores que piensan diferente.

Hacemos un llamado al personal de salud a cumplir los preceptos constitucionales, facilitar y canalizar las

necesidades de salud de la población en el marco del respeto a sus derechos Humanos y Civiles».

Médicos Unidos Venezuela

A los 26 días del mes de mayo de 2022