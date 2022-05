“No hay nuevos acuerdos entre EEUU y Venezuela”: Casa Blanca desmiente a López Obrador - Runrun

De acuerdo con el corresponsal de la Casa Blanca, un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca desmintió las declaraciones de AMLO

Este martes, 10 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro llegó a un acuerdo con una empresa estadounidense para la extracción de un millón de barriles de petróleos por día.

«Ya hubo un acuerdo con Venezuela» para que una empresa de Estados Unidos «extraiga un millón de barriles de petróleo diarios», dijo AMLO durante su conferencia de prensa matutina.

Sobre la supuesta medida, el mandatario mexicano expresó «Esto es bueno para Venezuela, para Estados Unidos y para el mundo».

De acuerdo con Jorge Agobian, corresponsal de la Voz de América en la Casa Blanca, un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca desmintió las declaraciones de AMLO, reiterando que no existen nuevos acuerdos entre estas dos naciones.

López Obrador también advirtió que se ausentará de la próxima Cumbre de las Américas, y enviará a un delegado, si Estados Unidos finalmente decide excluir a algún país de la región.

«Si se excluye, si no se invita a todos irá una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller» Marcelo Ebrard, dijo.

Al ser consultada sobre las declaraciones de López Obrador, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que las invitaciones a la cumbre «aún no han sido emitidas» y se abstuvo de confirmar si Cuba, Nicaragua y Venezuela serán excluidas.