ReporteCoronavirus | Las 7 noticias más importantes de la mañana #6May - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este virus que hasta la fecha ha causado 516.194.231 contagios y 6.247.761 de muertes en todo el mundo.

A continuación, las 7 noticias más importantes hasta esta mañana:

Perú identifica un nuevo linaje de la variante ómicron de la covid-19

El Ministerio de Salud de Perú notificó este jueves del hallazgo de un nuevo linaje de la variante ómicrom de la covid-19 que circula por varios departamentos del país denominado BA.1.22 y que fue identificado en el departamento de Tacna, en el sur del país.

«El nuevo linaje BA.1.22 es producto de la evolución natural del virus en la población peruana y ha sido identificado principalmente en la región de Tacna, pero ya se han detectado casos en Loreto, Arequipa, Moquegua, Puno y Lima», sostuvo el ministerio en un comunicado.

Polonia abandonará el «estado de epidemia» y las restricciones el 16 de mayo

El ministro polaco de Sanidad, Adam Niedzielski, anunció este viernes que el próximo 16 de mayo finalizará el «estado de epidemia», lo que quiere decir que el Gobierno ya no podrá imponer restricciones obligatorias relacionadas con el coronavirus.

A partir de esta fecha estará vigente el «riesgo de epidemia», que implica que las autoridades sanitarias podrán tan sólo recomendar pero no imponer medidas como el uso de mascarilla en centros médicos y farmacias, la única que en estos momentos sigue siendo obligatoria.

Panamá evidencia quinta ola por repunte de casos de la covid-19 y positividad

El incremento diario de los contagios por el coronavirus en Panamá, que este jueves alcanzó la cifra de 2.117 nuevos casos y una positividad de 18,4 %, evidencia el comienzo de una quinta ola pandémica, dijeron autoridades sanitarias del país centroamericano.

«Sí, definitivamente lo que estamos viendo es el comienzo de una quinta ola, no podemos tapar el sol con la mano, la positividad ha ido aumentando todos estos días, semana tras semana, evidencia que estamos entrando en una quinta ola», dijo a los periodistas el director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), José Miguel Pascale.

EEUU limita el uso de vacuna de J&J por riesgo de raros coágulos de sangre

La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) limitó este jueves el uso de la vacuna monodosis contra la covid-19 de Johnson & Johnson en Estados Unidos tras revisar el riesgo de coágulos sanguíneos raros pero graves.

En un comunicado, la agencia federal señaló que la autorización de emergencia del suero de J&J se restringirá ahora a los mayores de 18 años para quienes no hay otras vacunas disponibles o no sean apropiadas médicamente, o quienes no quieran recibir otra vacuna.

Una candidata a vacuna oral contra la covid protege en hámsteres

Un candidata a vacuna contra la covid-19 diseñada para tomarse en pastilla puede proteger a hámsteres de las infecciones graves de SARS-CoV-2 y reducir la transmisión a los animales no infectados, señala un estudio que publica hoy Science Traslational Medicine.

El estudio que firma un equipo de la Universidad de Duke (EE.UU) usa un candidato vacunal basado en un adenovirus como vector para expresar la proteína de la espícula (Spike) que el virus utiliza para entrar en la células humanas.

Ecuador dejará de pedir certificado de vacunación para ingresar a aeropuertos

Las autoridades de Ecuador encargadas de controlar la covid-19 anunciaron este jueves la eliminación de la obligación de presentar el certificado de vacunación para ingresar en los aeropuertos, ante la bajada de los casos de contagios y debido al alto porcentaje de población vacunada.

El director del Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911), Juan Zapata, anunció en una rueda de prensa la decisión de «retirar la obligatoriedad del certificado de vacunación al ingreso de los aeropuertos a nivel nacional».

India rechaza datos de la OMS que estiman 4,7 millones de muertes por covid

El Gobierno indio tachó este jueves de «cuestionables» los datos usados para un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estimó la muerte de unas 4,7 millones de personas por coronavirus en la India, una cifra diez veces superior a los datos oficiales que maneja Nueva Delhi.

«La India se opone enérgicamente al uso de modelos matemáticos para proyectar estimaciones de exceso de mortalidad en vista de la disponibilidad de datos auténticos», dijo el Ministerio de Salud indio en un comunicado.

Información de EFE