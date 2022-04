Foro Penal: Es falso que la Fiscalía de la CPI haya abierto su oficina en el TSJ - Runrun

Romero señaló que en estos momentos no existe esa oficina, al menos no legalmente constituida

El director de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) aseguró este viernes, 8 de abril, que es falso el rumor de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) haya abierto su oficina en el Tribunal Supremo de Justicia.

«Nos informan que es falso el rumor de que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional haya abierto su oficina en el TSJ de Venezuela. Igualmente hacemos seguimiento y verificación de cualquier posibilidad de que dicha Fiscalía abra su oficina en Venezuela y atienda a las víctimas», así lo aseguró Romero a través de su cuenta Twitter.

Romero señaló que en estos momentos no existe esa oficina, al menos no legalmente constituida. Aclaró que para abrir una sede en Caracas es necesario «seguir un proceso administrativo, protocolar y formal, el cual no se ha llevado a cabo».

Alfredo Romero indicó que el FPV le está haciendo seguimiento al hecho para comprobar y verificar cualquier posibilidad que la CPI abra su oficina en el país para ofrecerle atención a las víctimas.

“No hace falta que la CPI investigue”

El fiscal general, designado por la Constituyente, Tarek William Saab, durante la presentación del balance de de su gestión frente al Ministerio Público dijo que no hace falta que la CPI investigue casos de violación de derechos humanos. Agregó que en el país las violaciones a derechos humanos se sancionan, se persiguen, se juzgan sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico.

«Sinceramente, no hace falta que investigue la Corte Penal Internacional y lo vamos a demostrar. Lo hemos venido demostrando, nos hemos ido reuniendo, se han firmado los memorándum, pero en la práctica lo vamos a demostrar».

Saab aseguró que la fiscalía, desde el principio, ha colaborado con la CPI aportando información e invitándolos a visitar el país. «Entregamos ocho informes que compilan más de tres mil páginas sobre las causas adelantadas por nuestros fiscales para procesar a responsables de violación de DDHH”.

El pasado 31 de marzo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dijo que el organismo que lidera abrirá una oficina en Venezuela, tras un acuerdo alcanzado con el presidente Nicolás Maduro, con quien se reunió, en privado.

Khan, cuya visita no fue anunciada a los medios, compareció ante la televisión pública VTV para comunicar los avances en la relación con Venezuela, desde que el pasado noviembre decidiera abrir una investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad que han denunciado la oposición y diversas organizaciones.

«A lo largo de estos últimos tres días (…) las partes han acordado señor presidente, que mi Fiscalía podrá abrir una oficina aquí en Caracas, es un paso muy importante, muy significativo, no es algo de cara a la galería, es algo concreto que va a permitir cumplir con las responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas aquí», señaló Khan.