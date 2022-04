"Un barco a la deriva en medio de una tormenta": Claves para entender el conflicto político en Perú - Runrun

El alza del precio del combustible y el aumento del costo de la vida han desatado en Perú bloqueos de vías y protestas durante dos semanas. El mandatario Pedro Castillo ordenó un toque de queda en Lima. Los ciudadanos salieron a protestar y exigían llegar al Congreso, donde Castillo comparecía este #05Abr

Foto: La República/Jorge Cerdán

El gobierno de Pedro Castillo enfrenta una crisis política de importancia que lo llevó a decretar un toque de queda en Lima tras fuertes protestas contra el aumento del precio de los combustibles y fertilizantes.

Las manifestaciones se han extendido por todo el país. Castillo dijo en una alocución que, ante los «hechos de violencia» que algunos grupos han generado con el «bloqueo del libre tránsito» en los accesos a las provincias de Lima y Callao, había resuelto declarar la «inamovilidad ciudadana desde las 2:00 a.m. hasta las 11: 59 p.m. del 5 de abril»

Esto, según alegó, para «preservar el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos».

Perú impone toque de queda tras protestas contra aumento de combustibles pic.twitter.com/Wv1M8facRj — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 5, 2022

En las protestas registradas en ciudades como Ica, Ate y Manchay, los manifestantes quemaron cabinas de peajes. El gobierno contabiliza cuatro muertes en estos sucesos y otros 20 detenidos en once regiones del país.

«En Perú somos ricos, no tenemos que pasar por este tipo de cosas por un mal manejo de los gobernantes, de esos congresistas que se sientan a discutir una vacancia y no se preocupan por el pueblo peruano», declaraba un manifestante a una estación local.

A continuación, algunas claves para entender el conflicto político más reciente en Perú y su evolución

El combustible y alto costo de la vida como detonantes

Los gremios de transportistas y agricultores comenzaron el pasado lunes 28 de marzo paros en carreteras debido al aumento de los precios de combustibles.

Las protestas iniciaron en la céntrica región de Junín. Allí, el gobierno pactó la firma de un acuerdo con los huelguistas agrarios y de transporte, para rebajar los precios del combustible y eliminar la «competencia desleal» de transportistas extranjeros.

Pero eso no evitó que el descontento por el alto costo de la vida se extendiera a todo el país.

Las manifestaciones y bloqueos se han ido multiplicando. Algunas derivaron en saqueos menores en las provincias de Ica, Trujillo, Ucayali, Cajamarca y San Martín, todas ellas alejadas de la capital, donde varias tiendas de gasolineras, mini supermercados y una cervecería fueron asaltadas.

En Lima, las protestas continuaban este 5 de marzo para marchar contra el decreto de «inmovilización social» y también hubo cacerolazos por el toque de queda impuesto por el gobierno.

#5Abr 🇵🇪 ¡CACEROLAZO EN LIMA! En varias zonas de Lima, Perú, los ciudadanos comenzaron a tocar cacerolas en rechazo al gobierno del presidente Pedro Castillo, el cual decretó un toque de queda hasta las 11:59 pm de este martes. Síguenos en TikTok como Impacto Venezuela 🤳 pic.twitter.com/0KQnrk6cn8 — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) April 5, 2022

EN VIVO | Cercado de Lima: manifestantes se concentran en la Plaza San Martín para marchar en contra de la inmovilización social. ►https://t.co/V7jHfShqba pic.twitter.com/pBjGu4Ei06 — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 5, 2022

El exministro Jorge Nieto declaraba a medios locales que el toque de queda impuesto por Castillo era una medida «desproporcionada» que demostraba que el presidente «no sabía gobernar».

«Hay una clara negligencia del gobierno de actuar a tiempo para prevenir conflictos«, opinó, tras asegurar que desde hace semanas venía subiendo el precio de los combustibles para los transportistas y que las quejas del sector agrario no son recientes.

EN VIVO | Jorge Nieto, exministro de Defensa sobre la inmovilización social obligatoria en Lima y Callao: “la medida es desproporcional a la situación”. https://t.co/V7jHfShqba pic.twitter.com/CBL3OfKwyA — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 5, 2022

Las protestas han transcurrido en medio de denuncias de represión policial.

#ParoNacional | Policía atacó a protestantes con bombas lacrimógenos.

👉 Sucedió pese a que manifestantes no realizaban actos vandálicos e incluso alzaron las manos como muestra de paz. pic.twitter.com/ank91wS3Aw — Huanca York Times (@HuancaYorkTimes) April 2, 2022

«Grupos organizados para crear el caos»

El gobierno de Pedro Castillo ha sostenido que detrás de las protestas están grupos organizados que promueven «actos vandálicos» para generar caos.

El ministro de Defensa de Perú, José Gavidia, explicó el martes 5 de abril que la razón por la cual el Gobierno decretó el estado de emergencia por casi 22 horas en Lima y Callao. Aseveró contar con informes acerca de posibles «movimientos y actos vandálicos generalizados».

«Y esa es la razón por la que hoy se ha decretado inmovilización (toque de queda), porque se tenía información que habría movimientos y actos vandálicos generalizados», dijo al canal Latina.

Por su parte, el ministro de Educación, Rosendo Serna, detalló en Twitter que se contaba con «reportes de inteligencia» y de dirigentes sociales «legítimos» que confirmaban esa información.

«Reportes de inteligencia y dirigentes sociales legítimos dieron cuenta que otros grupos estaban organizándose para crear el caos en Lima. Por eso, se tomó la decisión de la inamovilidad para preservar la seguridad de la población», escribió en esa red social.

Agua tibia contra el descontento

En un intento por contener los precios y las protestas, se suspendieron de manera temporal los impuestos sobre combustibles.

De igual forma, se anunció un aumento del 10% del salario mínimo, una «medida imperiosa que no se hacía desde 2018», expresaba en su cuenta en Twitter el primer mandatario peruano.

En cumplimiento de los compromisos del Gobierno durante la mesa de diálogo realizada en Huancayo, desde hoy, se ha dispuesto que las gasolinas y gasoholes de 84 y 90 octanos y los tipos de diésel, esten excluidos del Impuesto Selectivo al Consumo hasta el 30 de junio. (1/2) — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) April 3, 2022

Además, a partir del 1 de mayo, Día del Trabajador, el sueldo mínimo aumentará a S/1025, una medida imperiosa que no se hacía desde el 2018. Desde el inicio de nuestra gestión seguimos encaminados en lograr el bienestar y desarrollo integral de la población. (2/2) — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) April 3, 2022

Popularidad en picada y sacudidas constantes de gabinete

El maestro Pedro Castillo ha visto mermada su popularidad en ocho meses al frente de la presidencia peruana. Su aprobación cayó 25%, en medio de dos intentos de juicio político en su contra.

Además, desde que asumió el cargo en julio de 2021, Castillo ha registrado múltiples cambios en su gabinete: ha tenido cuatro primeros ministros, tres cancilleres y dos ministros de economía, además de tres titulares de justicia.

De esta forma, se convirtió en el presidente que ha ejecutado más cambios en su primer año de gobierno y sin llegar aún a completar 365 días de mandato.

El pasado 28 de marzo, se produjo la sexta votación en cuatro años contra tres presidentes peruanos para separar a Pedro Castillo del cargo por «incapacidad moral».

Procesos similares apartaron del poder a Pedro Pablo Kuczynski en 2018 – quien renunció en vísperas de una votación de juicio político – y a su sucesor Martín Vizcarra en 2020

Comparecencia ante el Congreso entre protestas

El Presidente Castillo acudió al Congreso este 5 de abril para reunirse con un grupos de ministros de Estado.

La Junta de Portavoces del Congreso acordó la noche del lunes 4 de abril invitarlo para analizar «propuestas y medidas necesarias para encontrar una solución a la crisis que afronta el país”.

🇵🇪 | AHORA – CRISIS EN PERÚ: Alrededores del Congreso: pic.twitter.com/Kjs7mXBZa1 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 5, 2022

«Vamos a escuchar al Congreso y vamos a decirle qué cosas estamos haciendo en esta coyuntura, en esta pandemia y más en esta situación que se ha agravado por la guerra entre Rusia y Ucrania, estamos dispuestos a conversar y ver una saluda conjunta en este escenario», declaró Castillo antes de entrar al encuentro.

🔴 Presidente @PedroCastilloTe: "Vamos a escuchar al Congreso y vamos a decirle qué cosas estamos haciendo en esta coyuntura, en esta pandemia y más en esta situación que se ha agravado por la guerra entre Rusia y Ucrania, estamos dispuestos a conversar y ver una saluda conjunta" pic.twitter.com/L2T145ewhr — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 5, 2022

En paralelo, decenas de manifestantes se enfrentaban a la policía en las cercanías al Congreso de la República. Exigían llegar a esa instancia para pedir la renuncia a Castillo.

Crisis política en Perú: Incidentes entre policías y manifestantes que intentan llegar al Congreso exigiendo la renuncia del presidente Pedro Castillo https://t.co/iBBa2vkG2W pic.twitter.com/o3JLBNvdJV — Monitoreamos (@monitoreamos) April 5, 2022

Enfrentamiento entre manifestantes que exigen la renuncia de #PedroCastillo y policías, en el cruce de la avenida Abancay y el jirón Huallaga, cerca al Congreso de la República. @canalN_ pic.twitter.com/MlJ5xOwGiO — La criminalidad-Perú (@lacriminalidad) April 5, 2022

«Barco a la deriva en medio de una gran tormenta»

Runrun.es conversó con Inés Scudellari, periodista peruana-venezolana actualmente residente en ese país, quien explicó que no parece ser un escenario plausible que el gobierno de Pedro Castillo ceda el poder.

«Se han hecho muchos llamados en ese sentido, pero la respuesta siempre ha sido que no van a entregar el poder y el gobierno acusa a la derecha de desestabilización. Si bien es cierto que la derecha (especialmente el fujimorismo) no han cesado en sus intentos de vacar a Castillo, porque no aceptaron la derrota, también es cierto que este gobierno hace lo imposible porque lo saquen del poder», explicó.

Amplió indicando que la administración de Castillo ha demostrado «enorme incapacidad para manejo el político», con nombramientos de funcionarios de alto nivel «totalmente incapaces o con antecedentes de corrupción y delitos serios».

Por ello, a su juicio, la situación en Perú es explosiva: «Por un lado, estamos frente al caos de un gobierno que no tiene idea de lo que es gestión pública, amén de que tiene ansias de poder totalitario (la gente de Cerrón, cercanos al chavismo) y por otra parte, está la ultraderecha conspirando sin cesar para tumbar a Castillo. Esta es una receta para el desastre. El Perú parece un barco a la deriva en medio de una tormenta gigantesca», expresa.

No obstante, Scudellari, quien fue docente de Comunicación Gubernamental en Crisis para gobiernos nacionales, regionales y locales en un curso virtual organizado en 2018 por Vox Populi Consultoría, advierte que la situación en Perú es impredecible.

«Las protestas de hoy, el toque de queda tan insólito (24 horas de toque de queda solo por un paro de transportistas…) y el llamado a la desobediencia civil pueden llevar a una situación impredecible. Incluso, a la caída del gobierno».

Quien también fuera consultora del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas para el Perú relató que se han presentado cacerolazos en la ciudad de Lima, especialmente en los sectores clase alta, así como convocatoria a manifestaciones contra la orden de inamovilidad o toque de queda impuesta por el gobierno.

«Lo curioso es que la medida es solo para Lima y Callao (donde hay más rechazo a Castillo) y no en el interior del país, donde el paro de transportistas y agricultores es realmente fuerte», concluyó.

