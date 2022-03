Ucrania reporta más de 2.000 civiles muertos desde que comenzó la invasión rusa - Runrun

El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania denunció este miércoles, 2 de marzo, que más de 2.000 civiles han muerto desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero.

A través de un comunicado, el DSNS (por sus siglas en ucraniano), señaló: «Durante los siete días de la guerra, Rusia ha destruido cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías».

«En este tiempo han muerto más de 2.000 ucranianos, sin contar a nuestros defensores», agrega el texto.

Asimismo, el DSNS señaló que sus socorristas han conseguido salvar la vida de más de 150 personas, evacuar a otras 500 y sofocar más de 400 incendios provocados por los bombardeos rusos.

Por otra parte, el organismo de seguridad informó que sus artificieros ha desactivado hasta el momento un total de 416 artefactos explosivos.

En el cumplimiento de todas estas misiones han muerto 10 socorristas y otros 13 han resultados heridos.

Este miércoles, las tropas rusas intensificaron el bombardeo en el centro de Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania.

De acuerdo con un video publicado por DW, decenas de misiles rusos impactaron en el centro de la ciudad, incluyendo zonas civiles y la sede del gobierno regional.

A su vez, el alcalde de Járkov, Igor Kolykhayev, denunció la muerte de 21 personas y otras 112 heridas en las últimas 24 horas del ataque a esta ciudad.

El político opositor ruso Alexei Navalny aseguró que Vladímir “Putin no es Rusia” y llamó a todos en el país a salir a las calles y «luchar por la paz».

A través de su cuenta de Twitter, Navalny expresó: «Nosotros – Rusia – queremos ser una nación de paz. Por desgracia, pocas personas nos llamarían así ahora».

«Pero al menos no nos convirtamos en una nación de gente asustada y silenciosa. De cobardes que fingen no darse cuenta de la guerra de agresión contra Ucrania desatada por nuestro obviamente loco zar», agregó.

En ese sentido, sentenció: «Putin no es Rusia. Y si hay algo en Rusia ahora mismo de lo que uno puede estar más orgulloso es de esas 6824 personas que fueron detenidas porque -sin ningún llamado- salieron a las calles con pancartas que decían «No a la guerra».

6/12 Putin is not Russia. And if there is anything in Russia right now that you can be most proud of, it is those 6824 people who were detained because – without any call – they took to the streets with placards saying "No War".

