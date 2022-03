Bestiario Político 43: Rusia invade Ucrania, ¿empieza el Nuevo Orden Mundial? - Runrun

Dos agudos seguidores de la geopolítica global analizan la invasión de Rusia a Ucrania: Los politólogos y analistas Julio Márquez y Pedro Paúl Betancourt

Márquez cree que Occidente se relajó y dio por garantizadas la libertad y la democracia: «Un sociópata sentado encima de un arsenal nuclear nos enseña por las malas que estábamos equivocados, que la amenaza contra Occidente existe y ese despertar será traumático»

«Este conflicto se trata de una potencia que está tratando de cambiar las fronteras de Europa, algo que la última vez que sucedió dio inicio a una Guerra Mundial. Es una potencia que quiere añadirse un país y hacerlo su territorio», explicó Márquez

Por su parte, Pedro Paúl Betancourt opinó que en los últimos dos años han ocurrido cosas que le demostraron al «eje del mal» que se enfrentan a un liderazgo occidental «profundamente débil»

¿Hasta dónde llegará Putin? ¿Qué hará China? ¿Cómo responderá Occidente? ¿Empezó un Nuevo Orden Mundial? Estas y otras interrogantes son respondidas en este espacio, moderado por Nelson Eduardo Bocaranda, director de Runrun.es, Edgar Gutiérrez, director de Venebarómetro y Oswaldo Ramírez Colina, director de ORC Consultores.

El amargo despertar de Occidente

A juicio de Márquez, la invasión a Ucrania movió los cimientos del orden mundial tal y como lo conocíamos y de la arquitectura de seguridad que reinaba en Europa tras la caída del Muro de Berlín.

«Hoy el mundo es un lugar más incierto, más caótico e inseguro. Lo que estamos viendo en Ucrania es tan solo una manifestación de eso y tendrá repercusiones en todo el mundo», advirtió.

Enfatizó que el conflicto en Ucrania se diferencia de los recientes en el mundo, como los iniciados en Afganistán, Irak, Libia y Siria, cuya motivación fue desalojar del poder a regímenes autoritarios y violadores de los Derechos Humanos.

«En este caso, se trata de una potencia que está tratando de cambiar las fronteras de Europa, algo que la última vez que sucedió dio inicio a una Guerra Mundial. Es una potencia que quiere añadirse un país y hacerlo su territorio, y eso es una cosa con repercusiones más profundas. Es verdaderamente grave», sumó.

El experto cree que Occidente se relajó y dio por garantizadas la libertad y la democracia.

«Occidente se relajó producto de la no existencia de un enemigo que planteara una amenaza. Eso significó que temas claves de defensa y seguridad internacional se dejaran de lado y se diera paso a temas políticamente correctos, en una realidad en la que no existía un antagonismo existencial. Temas como el cambio climático, la libertad de género, que son temas importantes, pero se dejó de lado la defensa internacional. Se llegó a pensar que la política estaba desprovista de cualquier conflicto de guerra. Hoy en día, un sociópata sentado encima de un arsenal nuclear nos enseña por las malas que estábamos equivocados, que la democracia y libertad no estaban aseguradas , que la amenaza contra Occidente existe y ese despertar será traumático», abundó.

Por su parte, el analista político Pedro Paúl Betancourt consideró que en los últimos dos años han ocurrido cosas que le han demostrado al «eje del mal», ese grupo que quiere «desestabilizar el orden mundial occidental», que se enfrentan a un liderazgo «profundamente débil».

«El caso de Crimea, en 2014, el caso de Afganistán, en Irán. Son muchos casos que demuestran que hay un liderazgo en Occidente que le tiene ‘asquito a la violencia’, que cree que la política es ausencia de violencia, y que se han formado en tiempos de paz, a excepción de Biden», comentó.

En otro apartado del podcast, Julio Márquez advirtió que Putin no se conformaría en su ambición expansionista.

«Putin no se va a conformar, la voluntad de Putin es que seguir adelante. Hoy puede coger Ucrania, y después puede ir por los bálticos o irá contra Moldovia«, recalcó.

Consideró también que, después de estos acontecimientos, Occidente debería replantearse una doctrina militar y de seguridad, además de hacer un «acto de contrición» por los errores cometidos que llevaron a esta situación en Ucrania.

Además cree que, en el corto plazo, veremos en el mundo un auge de compras de armas y desarrollo de tecnologías de defensa.