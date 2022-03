ACNUR eleva a 660 mil los refugiados ucranianos por la invasión - Runrun

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) elevó hoy a 660 mil las personas que han abandonado Ucrania hacia los países vecinos en los cinco primeros días de guerra.

Los refugiados están sufriendo largas horas de espera para entrar en algunos países, de hasta 60 horas según señaló la portavoz del ACNUR, Shabia Mantoo en rueda de prensa.

Mantoo señaló que el éxodo también se complica por las bajas temperaturas y los problemas de transporte que les obligan a caminar largas distancias.

Por ahora, Polonia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Moldavia -todos vecinos de Ucrania- son los principales destinos de los refugiados.

