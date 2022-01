Un tercio de la población adulta mayor de las universidades venezolanas está en vulnerabilidad extrema - Runrun

Según la encuesta Enobu 2021, 8 de cada 10 docentes de 60 años o más sufre de enfermedades crónicas y a 9 de cada 10 se le dificulta adquirir medicamentos

Alrededor de un tercio de los profesores universitarios mayores de 60 años en Venezuela está afectado por la emergencia humanitaria compleja, que se vive en el país desde el año 2015.

Según la Enobu 2021, dentro de ese grupo hay un 35% que come menos de 3 veces al día y otro 35% que no recibe ningún ingreso extra respecto de su salario del Ministerio de Educación Universitaria. Asimismo, 26% tiene más de 3 años sin hacerse un chequeo médico o examen de rutina y 21% nunca logró comprar sus medicamentos.

El pasado 25 de enero, fue noticia la muerte de Ysbelia Hernández Romero y el estado de salud en el que fue encontrado, junto a ella, su esposo, el profesor jubilado de la Universidad de Los Andes, Pedro José Salinas.

Hernández murió de un infarto mientras que Salinas fue encontrado por los bomberos en estado de deshidratación severa en su apartamento en la ciudad de Mérida, esto según las investigaciones realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La noticia, que generó gran conmoción en el país, no fue del todo cierta. A través de las redes sociales corrieron informaciones imprecisas en torno al caso, pues la mujer no murió de inanición y familiares del profesor desmintieron que se escontrara en estado de desnutrición. Sin embargo, no es un secreto la precaria situación de los docentes y trabajadores universitarios.

Según la encuesta del Observatorio de Universidades sobre las condiciones de vida de la población universitaria (Enobu 2021), 8 de cada 10 docentes de 60 años o más sufre de enfermedades crónicas y a 9 de cada 10 se le dificulta adquirir medicamentos.

Secuelas emocionales y físicas

Datos de la Encuesta Enobu señalan que los adultos mayores han tenido que cargar con las secuelas físicas y emocionales de la emergencia humanitaria compleja, tanto por los efectos materiales como psicológicos, dejados entre otros, por la migración forzada. 46% de los ancianos encuestados afirmaron que sienten en mayor medida la emoción de tristeza.

El salario de un profesor titular en Venezuela, si se jubila con el 100% de lo que ganaba, está entre los 9,5 dólares y 11,2 dólares al mes, el más bajo de Latinoamérica y el Caribe. En Haití, el salario mínimo de un docente universitario es 650 dólares y en El Salvador, 500 dólares mensuales. La Canasta Alimentaria para una familia de cinco integrantes, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, costaba para noviembre pasado 343,75 dólares.

Los profesores universitarios se hacen eco en redes de esa realidad

Xiomara Martínez, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela y Doctora en Ciencias Sociales, se pronunció a través de su cuenta en Twitter por el caso.

«Los profesores universitarios fuimos despojados de nuestros salarios, seguridad social y laboral, de nuestras vidas. Los años de estudio y trabajo cualquier pais decente los dignifica. Es miserable decir que nos tienen que mantener otros. Violación Art 91 CRBV y DDHH. Y punto», escribió.

Los profesores universitarios fuimos despojados de nuestros salarios, seguridad social y laboral, de nuestras vidas. Los años de estudio y trabajo cualquier pais decente los dignifica. Es miserable decir que nos tienen que mantener otros. Violación Art 91 CRBV y DDHH. Y punto. — Xiomara Martínez O. (@Mxiom1Martinez) January 26, 2022

El profesor titular. Maestro. Coordinador Doctorado y Postdoctorado en Educación. Doctorado en Gerencia, Maestría en Diseño de Políticas y abogado, José Marín Díaz afirmó que «El proceso de desnutrición de un alto porcentaje de profesores universitarios es grave, sin posibilidad de comprar proteínas, lácteos, frutas, medicamentos. Aunado al secuestro de los recursos de Samhoy/UCV por autoridades y decanos, silencio APUCV. Dictadura es hambre».

El proceso de desnutrición de un alto porcentaje de profesores universitarios es grave, sin posibilidad de comprar proteínas, lácteos, frutas, medicamentos. Aunado al secuestro de los recursos de Samhoy/UCV por autoridades y decanos, silencio APUCV. Dictadura es hambre. — José Marín Díaz (@josecmarind) January 25, 2022

Por su parte, el Historiador (Doctor en Historia, UCV) y profesor universitario en Humanidades y Ciencias Sociales (UCV-UCAB), Daniel Terán explicó en un hilo la situación de muchos profesores universitarios en Venezuela.