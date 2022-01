Lo que usted debe saber sobre la reactivación de vuelos desde y hacia España - Runrun

Las rutas autorizadas son Turquía, México, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Rusia, Cuba y España

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), informó este lunes, 24 de enero, la reactivación de los vuelos entre Venezuela y España.

A través de un comunicado publicado en Twitter, el Inac informó que únicamente se encuentran autorizadas las operaciones aerocomerciales para el traslado de pasajeros entre la República Bolivariana de Venezuela y los países de Turquía, México, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Rusia, Cuba y España.

La institución hizo un llamado a los explotadores aéreos y a las agencias de viaje a no comercializar boletos en rutas distintas a las aprobadas por el Ejecutivo Nacional.

Frecuencia de reactivación de vuelos y otros datos de ALAV

Humberto Figuera, presidente Ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (Alav), en entrevista con Shirley Varnagy por Onda La Superestación afirmó que la frecuencia de vuelos será determinada por las líneas aéreas de acuerdo a como vean el mercado.

“No puedo decir que sea en un plazo de una semana y dos días, pero las líneas interesadas en interesadas en ir y venir lo harán lo más pronto cumpliendo los requisitos”, dijo.

Figuera señaló que podrán empezar con pocos vuelos a la semana, antes de la pandemia algunas tenían tres vuelos. «Venezuela es un mercado muy bueno, a lo mejor comienzan con uno o dos vuelos a la semana e irán incrementando en la medida en la que el flujo de pasajeros vaya incrementando, es lo que se ha hecho después de la pandemia para otros destinos”

El presidente de Alav enfatizó que hasta tanto el Inac no autorice no autorice vuelos correspondientes ni las agencias ni las líneas aéreas pueden comenzar a vender boletos, ya que en el pasado se han presentado situaciones indeseadas en las que intermediarios han comenzado a vender boletos.

Por su parte, Nicola Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT) señaló que todas las aerolíneas que volaban regularmente y ahora Conviasa tendrían autorizado el vuelo Caracas-Madrid y regresos directos, «todo dependerá de la demanda que tenga. Una de las más demandadas, que era Turkish, tendrá que ajustar sus precios».

«Los precios de los boletos podrían ir en un rango desde $600 hasta $1.200, comparado con los 800$ hasta 2000$ que salía volar desde Venezuela transitando por otro país a España», dijo.

Furnari aseguró que la reactivación de los vuelos permitirá al venezolano hacer conexiones desde España a Portugal, Italia, Francia, a todos los países de Europa e, incluso, a algunos países de Asia.

Condiciones de acceso al país por prevención del COVID-19

El consulado de España en Caracas informó a través de su cuenta en Twitter las condiciones de acceso al país para prevenir la propagación del COVID-19.

El certificado de vacunación es imprescindible para los turistas mayores de 12 años.

Los viajeros esenciales (españoles , comunitarios y sus familiares reagrupables; residentes; titulares de visado de larga duración; y otros excepcionados, pueden presentar alternativamente: certificado de vacunación, certificado de haber superado el Covid Test PCR (máximo 72 horas antes) o de antígenos (máximo 48 horas antes).

Todos los viajeros, sin excepción, deben obtener el código QR a través del siguiente enlace spth.gob.es.

Cabe destacar que desde el 01 de febrero de 2022, solo se considerarán validos para entrar a España los certificados de vacunación siempre que hayan transcurrido al menos 14 días desde la finalización de la pauta de vacunación (segunda dosis, en las vacunas de dos dosis, o única, en las monodosis) y que no hayan transcurrido más de 270 días desde la fecha de administración de la última dosis del esquema completo. A partir de ese momento, el certificado de vacunación expedido por la autoridad competente del país de origen deberá reflejar la administración de una dosis de refuerzo.

Solo podrán ingresar al territorio todas aquellas personas que hayan sido vacunadas con fármacos aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). En el caso de Venezuela, que se ha aplicado a gran parte de la población la vacuna rusa Sputnik-V aún no ha sido aprobada por estos organismos.

¿Hay esperanza de reactivar vuelos a otros destinos, como Colombia, Aruba, Curazao y conexiones a EEUU?

El presidente de Alav, Humberto Figuera sobre la reactivación de vuelos a otros países señaló que se ha insistido mucho, pero que no depende directamente del INA.

«El presidente nos dijo en una oportunidad que si por él fuera ya habría reactivado pero que hay un comité presidencial de incidencia del COVID-19 y ellos son quiénes van liberando las opciones para que el INAC reactive. Colombia es un mercado importante para Venezuela, por la gran cantidad de compatriotas y por la cantidad de colombianos que vienen a hacer turismo a Margarita, necesitamos ese flujo de turistas que vengan, que son buenos turistas, lo que ayudaría a reactivar la isla de Margarita y otros destinos turísticos”, dijo.

Sobre Aruba y Curazao, Bonaire Figuera indicó quelas operaciones están suspendidas porque las tres islas tienen cerrado espacio aéreo para operaciones comerciales venezolanas, cuando ellos lo abran, el INAC autorizará vuelos a esos destinos. Esa autorización de vuelos depende más de las decisiones de las autoridades de las islas.

Humberto Figuera explicó que la reactivación de los vuelos a Estados Unidos es un tema por las sanciones.

«Mientras no se levanten las sanciones y específicamente las que impiden que las líneas aéreas americanas no pueden volar directo, o que cualquier línea aérea venezolana o de las que fueren no puede volar directo desde Venezuela a EEUU. Eso ya no depende de Venezuela, porque quien ha impuesto esa prohibición es EEUU», dijo.