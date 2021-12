Eliminan una alcabala en puente fronterizo Simón Bolívar tras denuncias - Runrun

Solo hay dos puntos de revisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la zona seguridad que se extiende desde la aduana principal de San Antonio del Táchira y hasta el puente internacional Simón Bolívar, luego de que el tercero quedara eliminado por constantes denuncias de retrasos de quienes cruzan.

La reestructuración, señala el diario La Nación, busca aliviar el tránsito de los ciudadanos por el paso formal y que solo se atraviesen un punto de control, ya sea durante la entrada o salida del país.

A mi me hicieron desnudar en el punto de control de la GNB en el puente Simón Bolívar, pensaban que traía dólares.

La siguiente vez que me tocó viajar, me llevé puesta la ropa más vieja y maltratada, dije que era ayudante de cocina y no me revisaron nada.

— carlos4x4 (@carlos4x4) August 24, 2021