Industria farmacéutica espera crecer entre 10% y 12% en el año 2022 - Runrun

Foto: Williams Rivero/El Nacional

Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (CIFAR), indicó este jueves, 16 de diciembre, que dicho sector espera crecer entre 10% y 12% en el año 2022.

En una entrevista que ofreció al Circuito Éxitos de Unión Radio, López dijo que el mercado farmacéutico tuvo un ligero crecimiento en comparación con el año 2020.

“Tenemos 128 millones de unidades colocadas hasta octubre, la proyección para cierre del año es de unas 147 millones a 152 de unidades, lo que da una proyección de crecimiento de 15% a 16% versus 2020″, dijo.

No obstante, aclaró que hubo una caída del 75% desde 2014 hasta 2019, que fue el peor año de la industria. «Sigue siendo un mercado pequeño pero, por ahora, pensamos que ya paró la caída, porque tuvimos crecimiento en 2020 y tendremos crecimiento en 2021”, dijo.

“Para 2022, enero es un mes flojo para la industria, pero creemos que el primer trimestre del año será positivo, creemos que se puede comportar similar que 2021, un 10% o 12% de crecimiento sobre el cierre del año», añadió.

Además, comentó que hay nuevos actores de industria farmacéutica, casas de representación que importan productos que no se fabrican, aumento en algunas plantas en la producción de productos para ña COVID-19, terapias crónicas y agudas.

«Vislumbramos un crecimiento de 10 a 12% para 2022”, acotó.

Productos farmacéuticos

Con respecto a los costos, López señaló que existe un precio promedio de $2.75 por medicamento, siendo uno de los «más económicos de toda la región», pero aclara que eso tiene que ver con el salario mínimo y poder adquisitivo.

«Los productos que más se venden en la industria son los que tienen que ver con el COVID-19. En primer lugar está el alcohol, que no se produce por la industria farmacéutica sino por las destilerías, pero es adquirido por nuestra industria», dijo.

Asimismo, indicó que cuando se habla de industria farmacéutica se refiere a medicamentos, sólidos, semisólidos, líquidos, biológicos e inyectables, «no la parte de material médico quirúrgico como mascarillas y guantes».

Aclaró que no sataniza la importación de productos farmacéuticos, « siempre que no sean que se fabriquen en el país o que la demanda no supere a la oferta, pero creo que hay que apoyar la producción nacional, porque generan empleos».

«La industria nacional ha hecho un esfuerzo titánico, grandes laboratorios que albergan entre 400 a 600 empleos hay que darle un gran aplauso por mantenerse en el país”, sumó.

