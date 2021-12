"Balance del 2021: Una perspectiva global": El último episodio del año del Bestiario Político - Runrun

Edgar Gutiérrez, consultor político y director de Venebarómetro, consideró en el Bestiario Político que no era creíble pensar en el 2020 que se aplicarían tantas vacunas en todo el mundo como ahora

Bestiario Político, un espacio que describe la política en América, realizó un balance del 2021, donde revisaron diferentes acontecimientos e hitos que marcaron este año.

En el espacio intervienen Nelson Eduardo Bocaranda, director de Runrun.es; Edgar Gutiérrez, consultor político y director de Venebarómetro; y Oswaldo Ramírez Colina, consultor en Estrategia y director de ORC consultores.

En el episodio 41 del podcast, titulado «Balance del 2021: Una perspectiva global», los expertos hicieron un balance político de este 2021 tratando de mirar la política globalmente.

En concreto, se revisaron temas como el ataque al Congreso en los EEUU a comienzos de año, pasando por el desarrollo de la vacunación en todo el mundo y el debate sobre las libertades públicas en el manejo de la pandemia.

Para iniciar el episodio 41 del Bestiario Político, Nelson Eduardo Bocaranda señaló que el 2021 estuvo marcado por varios hechos, destacando en primer lugar el asalto al Capitolio en Estados Unidos.

«Un año que comenzó el 6 de enero con la rebelión en el congreso de Estados Unidos, y lo que esto significó a nivel de movimiento del tablero político global. Fue el año de la vacunación y eso tuvo consecuencias en la era de la posverdad: el acaparamiento en algunos países, el soft power jugado desde China y Rusia con sus propias versiones de la vacuna y algunos ciudadanos que se sienten marginados por no estar vacunados. Estados que imponen la vacunación obligatoria y la discriminación que esto significa para quienes no quieren ser vacunados», dijo.

Asimismo, agregó: «Una Alemania que se despide de Merkel, el fin de la era de la Dama de Hierro parte II. Comienza un boicot a los Juegos Olímpicos de China desde EEUU y Rusia puede posiblemente frenar su entrada a Ucrania por la presión europea. Mientras que en Bielorrusia, Lukashenko, el último ‘dictador europeo’ da de qué hablar. En Haití, mataron a un presidente, y escala el descontento global con la democracia y las críticas por las desigualdades. Netanyahu se despide de la política y Lula como que le dice ‘hola’ de nuevo saliendo de prisión y encaminándose a unas presidenciales en octubre de 2022″.

También, comentó como aspecto resaltante que Venezuela vive una “bodegonanza” económica, así como la proyección de crecimiento en 2021 y la próxima repetición de elecciones en Barinas.

Asalto al Congreso de EEUU

Oswaldo Ramírez recordó que la última vez que hubo un asalto al Congreso de EEUU fue hace más de 50 años, asegurando que el hecho de que se genere una crisis de este tipo «fue la punta del iceberg».

«La confianza institucional, el respeto por las instituciones y lo que puede determinar una persona (Trump) que en ese momento se le volaron los tapones (…) simplemente, hubo un ataque a la democracia. Todo esto viene de la mano de entender que algo hay en la espiral del silencio que no ha terminado de emerger», dijo Ramírez.

Apuntó la existencia de una crisis importante de desigualdad social, del tema racial, «un tema acumulado del marco de la situación de la pandemia del COVID-19 que conecta con todos los discursos nacionalistas del mundo».

«Hay una realidad y es que el ciudadano dejó de confiar en la política como modelo, creen que sus gobiernos no satisfacen las demandas que tienen o aspiran, y creo que no hemos llegado ni a ver el 15% de lo que esto puede representar para el paradigma de la democracia en occidente”, añadió.

Por su parte, Edgar Gutiérrez, consideró que este hecho “es el principio de algo nuevo».

«Mucha gente jamás pensó que esto podía pasar en EEUU, donde su experimento democrático tiene más de dos siglos, y pasó por algo básico: mucha gente no creyó en la limpieza y en el resultado de las elecciones de noviembre, empezaNdo por Trump, difundido por él, para quien la elección fue un robo. ‘Me robaron la elección y los robaron a ustedes’. Y la gente reaccionó como suelen reaccionar las masas, de manera desordenada y brutal», dijo Gutiérrez.

Asimismo, agregó: «Causó un antes y después en la política norteamericana porque llegó al llegadero la sangre. Hubo muertos, destrozos y se perdió la confianza en las instituciones. Una parte significativa del electorado piensa que el resultado electoral del 2020 no fue ese, sino el contrario».

Sobre vacunas

Edgar Gutiérrez, consultor político y director de Venebarómetro, consideró que no era creíble pensar en el 2020 que se aplicarían tantas vacunas en todo el mundo como ahora.

«Es impresionante que la vacuna esté, que haya sido aplicada en una o dos dosis según la marca y que haya sido aplicada a millones de personas (…) es la ciencia actuando en tiempo real creo que nunca antes había pasado esto con una pandemia (…) eso produjo que las naciones más desarrolladas, más ricas, con más ciencia, se quedaran con las vacunas y que le quitaran su puesto en términos de distribución a las más pobres que incluso habían pagado», dijo en el Bestiario Político.

A su juicio, lo anterior tiene implicaciones actuales: «en África no tienen casi vacunas y se piensa que allí surgió la variante ómicron».

«Si no vacunas a todo el mundo, en algún momento se te devuelve con variantes y mutaciones (…) China y Rusia vieron aún más la oportunidad de meterse en América Latina con las vacunas (…) Y este avance choca contra el negacionismo de algunas personas, choca contra la inexistencia de vacunas para todos en los cinco continentes y contra el surgimiento de vacunas, pareciera que a pesar de todo lo que se hizo seguimos en un ‘quien sabe’ y se habla de las dosis de refuerzo para frenar avance de la ómicron (…) Pasó mucho y al final no pasó nada”, agregó.

Sobre problemas en la cadena de suministros en el mundo

Édgar Gutiérrez consideró en el espacio número 41 del bestiario que la verdadera pandemia no es el nivel de contagios, sino los efectos. «Todo el mundo sufre y sufrirá las consecuencias económicas, desempleo, desabastecimiento, cierre de industrias», dijo.

«Y ahora vamos a ver que no van a llegar las cosas, como se vivió en el Thanksgiving y navidades en otros países. Eso no ha llegado a niveles preocupantes a América Latina como pasó en Europa y va a aumentar la inflación por el tema de la escasez, si no llegan los suministros y las materias primas que se necesitan para producir, las cosas van a aumentar y eso traerá mayor descontento con los gobiernos establecidos en este lado del mundo y protestas», dijo.

En ese contexto, Bocaranda señaló que la «bogegonanza económica que vive Venezuela se verá afectada porque «habrá un incremento en los fletes que terminan siendo parte de la apertura económica del gobierno de Maduro».

Por su parte, Oswaldo Ramírez explicó que la bodegonanza tiene que ver «con la compra de artículos de lujo en unos establecimientos específicos debido a la política de puertos abiertos».

«Los problemas en la cadena de suministros traerán escasez de materia prima, la escasez de los materiales para hacer pilas va a marcar con fuerza el 2022, así como cierre de fábricas debido a crisis laboral derivada del coronavirus, insuficiente mano de obra en temas de camioneros, que lo vimos en Gran Bretaña, que terminó generando crisis de combustible, la congestión de los puertos, subida importante y demanda de fletes tanto aéreos como marítimos», dijo.

Asimismo, agregó: «En la medida en que todo el mundo estaba en la casa, comenzó a demandar más cosas y la capacidad de producción era limitada, lo que llevó y condujo a que los pocos bienes escasos tendieran a aumentar de precio, y lo escaso terminó siendo la capacidad de distribución de los bienes y productos (…) El tema está en que vamos a tener una inflación mundial y esto está contagiando a todo el mundo y vamos a tener, en ese aspecto, otra pandemia», advirtió.

Situación política en Venezuela para 2022

A juicio de Gutiérrez, en el ámbito político venezolano, habrá que seguir de cerca el comportamiento de las «oposiciones». Cree también que el tema del revocatorio será de conversación recurrente, así como «el tema del gobierno ordenado a pesar de su disenso interno, o la posibilidad de retomar el diálogo/negociación en primer semestre».

«El gobierno interino sigue siendo un polo de esas oposiciones», añadió Gutiérrez.

Por último, Ramírez manifestó que acá al 4 de enero habrá bastante tela para cortar sobre todo por la continuidad del gobierno interino y las críticas. «Seguirán pidiendo que se reestructure el gobierno interino o que se reduzca su tamaño», finalizó.

