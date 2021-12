Defensores rechazan discriminación contra la artista Chiky Lorens en hotel de Caracas - Runrun

La artista drag denunció el pasado 10 de noviembre que le fue prohibido el ingreso al Hotel Pestana de Caracas porque no poseía un documento que reflejara su identidad autopercibida

Al menos 38 organizaciones denunciaron que no permitir el ingreso de la artista al Hotel Pestana por no tener una identificación que coincidiera con su apariencia «es un acto de discriminación y vulneración a la integridad y dignidad de la Chiky Lorens»

Marco Gómez, director de AI Venezuela, dijo que el comunicado que emitió el Hotel Pestana tras la denuncia «evade la falta de preparación de su staff para la no discriminación». Pidió «reparación y respeto para la comunidad LGBTiQ+»

Organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y activistas independientes defensores de Derechos Humanos emitieron un comunicado este 11 de diciembre para rechazar los hechos de discriminación que fueron denunciados por la artista Chiky Lorens.

El día 10 de diciembre, a las 2:00pm, la artista se dirigió al Hotel de la cadena Pestana en la ciudad Caracas a la celebración de los 15 años de su sobrina. En la recepción del hotel le fue solicitado un documento de identificación, a lo que ella informó que no poseía un documento que reflejara su identidad autopercibida.

La administración del hotel le comunicó que si no presentaba un documento de identidad que correspondiera con su género, posterior al suceso, Lorens fue sacada de las instalaciones del hotel por personal de seguridad, según denunció, de forma agresiva.

«Me sacan del hotel por ser homosexual (…) Esta maldita gerente me dice que porque mi identificación no coincide con mi género yo no puedo entrar al hotel», reclamó indignada la artista, al denunciar que no lo dejaron ingresar por estar «travestido».

Hotel Pestana Caracas discriminó a la artista travesti "La Chiky Lorens" por su identidad de género https://t.co/lOKnJeqfDQ pic.twitter.com/FSDP59aNYf — Monitoreamos (@monitoreamos) December 11, 2021

Las 38 organizaciones que firmaron el comunicado alertan que lo sucedido «constituye un acto de discriminación y vulneración a la integridad y dignidad de la Chiky Lorens» y recordaron que el artículo 21 de la CRBV establece que «no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona».

«El Estado venezolano tiene una deuda significativa con la garantía de derechos humanos para las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex, queer (LGBTIQ+) que lo hace responsable directamente por la vulneración a la integridad física, mental y psicológica que viven a diario las personas de esta comunidad en las calles, escuelas, universidades y hogares del país», acotarán.

De la misma forma, instaron al Ministerio del Turismo, como ente regulatorio de la actividad hotelera, a «generar medidas preventivas y reparatorias necesarias para resarcir las vulneraciones cometidas y prevenir nuevos hechos de discriminación, tanto en el Hotel Pestana Caracas como en el resto de los hoteles en el país».

«A su vez, exhortamos a la Asamblea Nacional de la República y al Consejo Nacional Electoral para que avance en las medidas y reformas que sean necesarias para cumplir su responsabilidad de garantizar el derecho a la identidad a las personas trans y al Ministerio Público ratificamos la solicitud de la creación de una Fiscalía especial para la atención de crímenes de odio basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género real o percibida», agregan.

#Denuncia Discriminan a artista drag @chikydivaccs en el @PestanaHotels en Caracas. Empleados forzaron su salida de las instalaciones porque su cédula de identidad no.correspondía con su imagen. @Defensoria_Vzla @MinpublicoVE @TarekWiliamSaab — Coalición x la Igualdad (@PorLaIgualdadVE) December 10, 2021

Exige una disculpa pública

En un posterior video difundido en sus redes, Lorens precisó que intentó explicar a la gente de seguridad del hotel que no tenía identificación porque estaba en personaje, pero no quisieron entenderla.

«Exijo que lo que acaba de pasar sea plenamente resarcido, con una disculpa pública (…) No sé si es rabia o tristeza, o las dos cosas, lo que siento. Lo que acaba de pasar me dejó sin palabras. Veinte años siendo siendo la Chiky y nunca tuve que pasar la vergüenza y lo pasé. Y lo que me duele es que fue en Caracas, Venezuela. En mi país, en mi ciudad», dijo visiblemente afectada.

Chiky Lorens sobre la discriminación que vivió en el Hotel Pestana: “Veinte años tengo siendo la Chiky y nunca tuve que pasar la vergüenza que me tocó pasar. Lo que me duele es que fue en Caracas, en mi país, en mi ciudad”. pic.twitter.com/7gD8wqCbya — Luis De Jesús (@Luisdejesus_) December 11, 2021

El comunicado del Hotel Pestana

Tras hacerse pública la denuncia, el Hotel Pestana emitió un comunicado en el que hicieron breve referencia a una resolución del Ministerio del Turismo del 14 de abril de 2021, en la que se especifica que toda persona natural venezolana, extranjero residente o extranjero no residente, debe presentar una cédula de identidad vigente o pasaporte vigente para entrar a sus instalaciones y disfrutar de sus servicios.

«Deseamos reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión. Respetamos a todas las personas sin importar su raza, género, raza, orientación sexual y/o religión», afirman.

En respuesta a este comunicado, el director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, exigió «reparación y respeto para la comunidad LGBTiQ+».

“Hotel Pestana emite comunicado que evade la falta de preparación de su staff para la no discriminación y el abuso a la artista La Chiky. Reparación ya y respeto para la comunidad LGBTiQ+ y para todxs en Hotel Pestana Caracas“, escribió Gómez en su cuenta oficial en Twitter.