Anuncian llegada a Venezuela de la pastilla anticovid molnupiravir - Runrun

El gobernante Nicolás Maduro anunció el pasado 28 de noviembre que había llegado al país la pastilla anticovid molnupiravir, elaborada por laboratorios Merck y Ridgeback Biotherapeutics y cuyo nombre comercial es Lagevrio.

El nombre del medicamento se inspiró en el mítico martillo de Thor (el Mjolnir). Al igual que el arma con la que el Dios del Trueno neutraliza a sus enemigos, la pastilla busca poner freno a la replicación del coronavirus pandémico surgido en China.

merck’s new oral antiviral molnupiravir reduces risk of hospitalization and death in people with mild or moderate cases of COVID-19 by 50 %.

i was wondering about it’s etymology and found that it’s named after nordic god thor’s hammer called mjollnir. https://t.co/VS0Q2OsOmo

— Sanjay Kumar (@sanjayjavin) November 6, 2021