Diez claves sobre Molnupiravir, la pastilla contra el coronavirus cuyo nombre se inspiró en el martillo de Thor - Runrun

Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en dar el visto bueno a una píldora contra el coronavirus.

Se trata del antiviral oral Molnupiravir, que recomiendan emplear en personas contagiadas con COVID-19 y que tienen algún factor de riesgo para desarrollar enfermedad grave.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA), tras analizar los resultados de los estudios clínicos, declaró que el medicamento es «seguro y eficaz.

Las autoridades de salud de ese país están convencidas de que el empleo masivo de esta pastilla cambiará las reglas de juego en el curso de la pandemia. Los pacientes más vulnerables ante el virus recibirán próximamente este innovador tratamiento.

Destacan el hecho de que, al ser de uso oral, podrá administrarse en casa, lo que reduciría la presión en los hospitales.

A continuación, resumimos los puntos clave que usted debe saber sobre este fármaco.

LLC, una empresa de biotecnología sin fines de lucro propiedad de la Universidad de Emory, en Atlanta, inventó el fármaco EIDD-2801, conocido ahora como Molnupiravir.

Los laboratorios Merck y Ridgeback Biotherapeutics desarrollaron el medicamento después de obtener la licencia de Drug Innovation Ventures (DRIVE), equipo de la universidad que desarrolla fármacos candidatos en etapa temprana para abordar enfermedades virales de interés mundial.

Cabe destacar que este medicamento había sido estudiado antes del coronavirus como un antiviral de amplio espectro pensado en otras enfermedades infecciosas, pero cuando comenzó la pandemia de COVID-19, los investigadores de DRIVE lo reutilizaron rápidamente y comenzó a ser probado contra el nuevo virus.

El nombre del medicamento se inspiró en el mítico martillo de Thor (el Mjolnir). Al igual que el arma con la que el Dios del Trueno neutraliza a sus enemigos, la pastilla busca poner freno a la replicación del coronavirus pandémico surgido en China.

