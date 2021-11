Superlano al CNE: Hoy le comprobarán al mundo entero si el sistema electoral está realmente blindado - Runrun

Superlano afirmó que el retraso en la entrega de los resultados puede provenir por la parte militar

Este lunes, 29 de noviembre, el candidato a la gobernación de Barinas, Freddy Superlano, se dirigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) a propósito de que ya pasó una semana de las elecciones regionales y aún no se conocen los resultados en el estado.

«La Junta Nacional Electoral tiene una responsabilidad importante hoy, hoy le habla al país, no solamente a Barinas, hoy le dice al mundo entero, a la comunidad internacional cómo está el proceso en Venezuela, si ese sistema electoral está realmente blindado, si responde a los intereses de los electores o a intereses individuales, políticos partidistas», dijo Superlano.

En entrevista con Vladimir Villegas, el candidato a la gobernación de Barinas indicó que es lamentable que se tenga que esperar una semana por tres actas que, de acuerdo a la información que obtuvieron, está en manos de la ZODI, o del militar encargado de esta institución acá en Barinas.

Esperan por la junta electoral

Este domingo, el CNE informó que designó una comisión ad hoc para totalizar las actas procedentes del estado Barinas, con los votos que definen quién resultó ganador de esa gobernación entre el aspirante a la reelección Argenis Chávez (PSUV) o el opositor Freddy Superlano (MUD).

«Hoy a las 9am se instala la junta nacional electoral. Ya nuestro testigo está allí. Toda Barinas y todo el país están pendientes de los resultados, la Misión de la UE le ha estado haciendo un seguimiento bastante exhaustivo a este tema, porque llama poderosamente la atención por qué a una semana seguimos esperando por tres actas del Municipio Arismendi, dos de las cuales dos son manuales y una automatizada. Son tres actas de las 961 que se computaban en el estado”, dijo Superlano.

El candidato a la gobernación de Barinas explicó que de esas tres actas nadie tiene copia porque el Plan República no las entregó.

Freddy Superlano indicó que la diferencia en esas actas es de 1.088 votos, el número de electores que hay en esas mesas.

«En ese municipio no votó más de 43%, estaremos hablando de más 400 electores que se debieron haber pronunciado y el 100 a 0 jamás se vio en ninguna mesa del estado, en ninguna nos duplicaron o triplicaron. Aún si esas actas no se corresponden con la tendencia que se presentó ese día, no les darían los números para superarnos”, dijo.

¿Por qué se produce el retraso de resultados en Barinas?

Superlano afirmó que el retraso en la entrega de los resultados puede provenir por la parte militar, pero también tiene causas políticas.

“Si las actas están en manos de un militar y no han llegado (…) Tiene también un poco de presión política, por lo que representa para ellos el estado Barinas», dijo.

El candidato aseveró que la situación es más interna que de orden funcional de la propia institución. «Ya para el día lunes estaban las actas por la información que manejamos. El día martes confirmamos que las actas estaban en Barinas y que la tenían elementos militares, que había discusión al respecto. Hay un nodo cívico militar, hay interés de mantener la institucionalidad por parte de unos e interés de otros de no reconocer la derrota (…) Al final del día, esto se convirtió en una discusión política en el más alto nivel gubernamental”.

Diosdado dice que impugnará

Sobre las declaraciones que emitió el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, sobre impugnar los resultados en el estado Barinas de resultar ganador Superlano, el candidato dijo que arrebatarle el triunfo a los factores democráticos sería dar al traste con todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos meses para comenzar a darle «un barniz de legitimidad a las instituciones venezolanas».

Superlano dijo estar consciente de lo que puede significar Barinas para el gobierno nacional. «El simbolismo que puede generar el hecho de que la familia del difunto presidente Chávez haya gobernado este estado durante 22 años (…) Si eso tiene simbolismo, más simbología tendría para el mundo que el gobierno regional pueda reconocer que perdió en este estado. Sería positivo para el gobierno, para la oposición y para la comunidad internacional», afirmó.

Expectativa en los barinenses

Al ser consultado sobre las expectativas que tienen los habitantes del estado Barinas sobre el futuro del estado, Superlano aseguró que estos buscan algo distinto en el apellido y en las convicciones políticas. «Los barinenses están a la expectativa, con mucha ansiedad, con ganas de un cambio”.

«Nuestro principal foco ahora es trabajar por los barinenses y dar respuesta a la gran cantidad de problemas que tienen. Nuestro mensaje ha sido claro y totalmente institucional, hemos exhortado al Plan República, al CNE, para que entiendan la responsabilidad que tienen en sus manos, la de la paz del estado», dijo el candidato.

Freddy Superlano dijo que espera tener pronto la comisión de enlace para iniciar la transición al gobierno.

«Barinas puede convertirse en ese punto de encuentro de los venezolanos, que lo vean desde el exterior, de cómo puede ser una especie de bisagra o una transición” concluyó.