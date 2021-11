ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #23Nov - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 258.599.795 infectados y 5.163.826 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Las pastillas antivirales COVID marcarán un antes y un después en la pandemia

En octubre, MSD, compañía biofarmacéutica estadounidense conocida en Estados Unidos y Canadá como Merck & Co. y Ridgerback Biotherapeutics, una empresa de biotecnología con sede en Miami que había desarrollado previamente un anticuerpo monoclonal para el ébola, anunció que el molnupiravir, una flamante píldora contra el COVID-19, podría reducir a la mitad las posibilidades de que una persona infectada por el coronavirus debiera ser hospitalizada. Recientemente la Unión Europea aprobó la píldora contra el COVID-19 de MSD y evalúa la de Pfizer. Infobae

La vacuna india Covaxin es menos eficaz ante la variante delta del coronavirus

La vacuna india Covaxin, muy utilizada en ese país, ha mostrado ser menos eficaz de lo previsto contra el covid-19 causa de la variante delta, según un estudio divulgado el martes. Covaxin fue desarrollada por Bharat Biotech, y obtuvo la aprobación de urgencia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la semana pasada. Ya es utilizada en 17 países. EN

Un estudio científico avala el uso de los barbijos de tela después de un año

Los barbijos o mascarillas de tela reutilizables que la gente ha estado usando durante el último año y medio de pandemia han recibido un espaldarazo para continuar siendo protagonistas en los ámbitos cerrados para evitar contagios por COVID-19. Un reciente estudio científico de la Universidad de Colorado en Boulder encuentra que lavarlos y secarlos no reduce su capacidad para filtrar las partículas virales. “Son buenas noticias para la sostenibilidad”, dijo la autora principal Marina Vance, profesora asistente en el Departamento de Ingeniería Mecánica Paul M. Rady. “Esa mascarilla de algodón que has estado lavando, secando y reutilizando, probablemente todavía esté bien, no lo tires”. Infobae

OMS anuncia la primera licencia no exclusiva para una prueba de anticuerpos del COVID-19

Un acuerdo de licencia con España permitirá que la prueba serológica, que verifica la presencia de anticuerpos desarrollados por la infección de COVID-19 o por una vacuna, pueda llegar a los países más necesitados. Las pruebas son fáciles de usar con una infraestructura de laboratorio básica. Naciones Unidas