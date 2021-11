Consorven denuncia obstáculos para el ejercicio del derecho al voto de personas con discapacidad #21Nov - Runrun

VotoJoven reportó que en la UEN Jesús Maria Sifontes, Parroquia los Teques, Guaicaipuro, estado Miranda, un señor con discapacidad no logró votar dado que las mesas se encontraban en un piso 1 y no contaba con ascensores

Este domingo, 21 de noviembre, el presidente de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) denunció que sus derechos han sido vulnerados en el centro de votación Unidad Educativa Miguel Ángel, El Paraíso-Caracas, porque sus datos no aparecieron en el cuaderno electoral y el centro no contaba con intérprete de señas para aclarar lo sucedido.

“Buenos días! Soy Juan Ángel De Gouveia, soy sordo. Asistí al centro de votación Unidad Educativa Miguel Ángel del Paraíso y a las personas con discapacidad nos indicaron realizar el voto en la Mesa 1. Luego de aparecer mis datos, pude votar, recibí el comprobante y lo coloqué en la caja. Pero luego mis datos no aparecieron en el cuaderno electoral. Por lo que proceden a levantarme un acta. Como no hay accesibilidad de comunicación en lengua de señas no me explicaron la razón por la que no aparecen mis datos. ¡Es mi derecho y se respeta!

La organización VotoJoven también reportó una situación similar en la UEN Jesús Maria Sifontes, Parroquia los Teques, Guaicaipuro, estado Miranda, donde un señor con discapacidad no logró votar, dado que las mesas se encontraban en un piso 1 y no contaba con ascensores.

#YoDocumeto21N | Se reporta en UEN Jesús Maria Sifontes, Parroquia los Teques, Guaicaipuro, Miranda que un señor con discapacidad no logró votar dado que las mesas se encontraban en un piso 1 y no contaba con ascensores.

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón, dijo en su cuenta Twitter que se han generado confusiones para encontrar a las personas con alguna discapacidad que están inscritas en el Registro Electoral, porque no están ordenadas en los cuadernos de votación por cédula de identidad y distribuidos según el terminal, como el resto de los electores.

Picón escribió que ha habido mucha confusión en los centros de votación porque no encuentran a las personas con discapacidad en los listados, por lo que dio la instrucción en su cuenta de Twitter.

Los miembros de mesa deben buscar a los electores con discapacidad en las primeras ubicaciones de la mesa Nº 1.

ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD registrada en el Registro Electoral están asignadas a la mesa 1 del Centro de Votación.

ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD registrada en el Registro Electoral están asignadas a la mesa 1 del Centro de Votación.

Aparecen en los primeros renglones del cuaderno de la mesa 1, no ordenadas por cédula y distribuidos según el terminal como el resto de los Electores.