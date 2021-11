Reunión de Maduro con Karim Khan es rutinaria y no adelanta posición de la CPI - Runrun

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, sostuvo una reunión este lunes, 1 de noviembre, con el oficialista Nicolás Maduro.

A la reunión, que se transmitió a través de VTV, también acudió el canciller de la administración oficialista, Félix Plasencia.

Con este encuentro se inaugura la agenda de tres días en la que está previsto llevar a cabo reuniones con las autoridades y partes interesadas.

De acuerdo con Joel García, abogado defensor de los derechos humanos, la visita de Karim Khan a Venezuela es de carácter institucional.

“Tenemos que tener claro que esto se trata de una visita institucional, motivado al principio de cooperación que establece el Estatuto de Roma, Karim Khan fue invitado por el gobierno venezolano y está aquí», explicó en entrevista con VPI.

Asimismo, indicó que lo primero que hay que saber es que, el hecho de que Khan esté aquí y los funcionarios del régimen son quienes lo reciban, «no implica que haya parcialidad alguna».

«Eso es precisamente lo que el fiscal debe hacer, atender los llamados del Estado parte donde se cometieron los supuestos crímenes de lesa humanidad y ver las propuestas que se van a hacer en el cumplimiento del sistema de justicia penal”, indicó García.

Por otra parte, se refirió a las protestas que se realizaron desde hace unos días, señalando que tenían como fin llamar la atención de Karim Khan para que la CPI «no solo se limite a escuchar a una de las partes y nos escuche a todos».

«Si no sucede así, los acontecimientos que fueron denunciados ante la CPI están documentados y aunque él esté aquí, lo paseen o no paseen por un lugar, hable o no con nosotros, eso está más que documentado», dijo García.