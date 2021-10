Llamado a clases presenciales y flexibilización coinciden con el "peor momento de la pandemia" - Runrun

Venezuela atraviesa el «peor momento de la pandemia» desde sus inicios en marzo de 2020 a juicio del médico infectólogo Julio Castro.

Aún así, el gobierno anunció que habrá una flexibilización ampliada desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre y ratificó el llamado a clases presenciales a partir del 25 de octubre.

Según Castro, estos anuncios demostrarían la «incoherencia» en el manejo de la pandemia desde las esferas oficiales.

«LaEn mayo de 2020 liberaron la cuarentena cuando empezaron a subir los casos, lo repitieron en diciembre de ese año y ahora vamos de nuevo. Los ciudadanos comunes no sabemos en base a qué criterio están decidiendo, porque no tiene que ver con los casos. Lo que yo he aprendido es que predecir qué va a pasar la semana que viene es muy difícil. La tendencia ha sido alcista y laque posiblemente tomará el comando en las otras regiones,declaró Castro en entrevista concedida a la periodista Shirley Varnagy el pasado 18 de octubre.