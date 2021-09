Información de Saab y Carvajal podría servir para "engordar" y abrir nuevos expedientes en EE.UU. - Runrun

En un foro celebrado el pasado 23 de septiembre a través de la red social Instagram, dos periodistas de Runrunes abordaron los sonados casos políticos

Saab podría revelar información sobre cómo se han montado las estructuras financieras para comerciar oro y combustible, mientras que lo que revele Carvajal podría salpicar a Diosdado Cabello

Durante el foro en línea «Carvajal y Saab preparan su debut en EE.UU», celebrado la noche del 23 de septiembre a través del Instagram de Runrunes, se analizó la importancia de la información que podrían suministrar a Estados Unidos el empresario colombiano Alex Saab y el exjefe de la Dgcim, Hugo Carvajal.

Ambos personajes claves del chavismo podrían ser extraditados a Estados Unidos en las próximas semanas. Uno desde Cabo Verde y el otro desde España.

En el evento, la periodista venezolana y miembro del departamento de Investigación de nuestro portal, Ronna Rísquez, conversó con el editor de Runrunes, Luis Ernesto Blanco, sobre el interés de EEUU en ambas figuras.

«Son dos personas diferentes: uno es un exmilitar vinculado a la inteligencia con buenas conexiones al gobierno, muy cercano a Diosdado Cabello y a Chávez. Mientras que el otro es un ‘arquitecto delas finanzas ilícitas’, que ayudó con la comercialización del oro, con la negociación para obtener combustible iraní y con el plan de importación de alimentos para las cajas del CLAP», explicó Rísquez.

La periodista destacó que tanto Carvajal como Saab podrían compartir la información que manejan «sobre funcionarios y operaciones» tanto del gobierno de Hugo Chávez como el de Maduro».

Los avances en los procesos de extradición de Alex Saab y El Pollo Carvajal serán analizados por @ronnarisquez y @lblancor en nuestro foro en linea: "Carvajal y Saab preparan su debut en EE.UU". Hoy, a las 8:00 pm, en nuestra cuenta en instagram https://t.co/d2dp9pX2zK pic.twitter.com/bEYdj2srwv — Runrunes (@RunRunesWeb) September 23, 2021

¿Negociará el «pez gordo» con EEUU?

Rísquez recordó que Saab está solicitado en extradición por EEUU debido a sus primeros pasos o negocios en Venezuela. A juicio de la periodista, el conocido como testaferro de Nicolás Maduro es el «peso pesado» entre ambos extraditables.

«Alex Saab es el peso pesado, el pez gordo, la persona cuya detención ha causado un descalabro y afectado la estructura financiera que él mismo había logrado montar y que era clave para el sostenimiento del gobierno de Maduro. Fue clave para traer gasolina, comida a los CLAP, y para la comercialización del oro venezolano. La sola detención fue un golpe terrible para el gobierno de Maduro y sus finanzas», opinó.

Indicó que Saab puede ser útil para dar información sobre cómo se han montado estas estructuras financieras para comerciar oro y combustible.

Con respecto a la solicitud del gobierno venezolano de incluirlo en la mesa de negociaciones en México, considero que los esfuerzos repetidos por liberarlo demuestran no solo su cercanía con el gobernante Maduro, sino quizá el temor por lo que pudiese revelar.

«¿Les importa por sostener la estructura financiera que los ha sostenido? Es posible, pero también por todo lo que puede saber y decir», opinó.

Acotó que Saab podría conocer temas comprometedores para los altos jerarcas del régimen, información que podría servir para «no solamente engordar, sino abrir nuevos expedientes».

«Aunque no creo que eso vaya a generar inestabilidad o la caída de Maduro, a lo mejor complica más la negociación. Es una gota más al vaso lleno de las cosas que se saben y ocurren y que se están investigando en otros países. Eso va a seguir llenándose. Puede quizá probar cosas que puedan ser presunciones hasta ahora. Si hay un valor importante en Saab, pero esto no va a tumbar al gobierno de Maduro«, aclaro la periodista investigadora de Runrunes.

Risquez cree que con Saab ocurrirá lo que ha sucedido antes con procesados en Estados Unidos por cargos similares: colaborará y negociará.

«Él va a negociar. Lo más probable es que logre una negociación con acuerdo con las autoridades de EEUU, a lo mejor entrega información valiosa, le dan una condena pequeña y puede seguir disfrutando de los millones que ha logrado amasar con sus negocios ilícitos. Es lo que pasa o suele pasar con estos personajes. No sería el primer caso. Lavadores, narcotraficantes y capos suelen negociar con autoridades de EEUU para reducir su condena, lograr su libertad y quedarse con parte del dinero que obtuvieron con sus actividades», consideró.

¿Qué tan alto cantará El Pollo?

Sobre el exjefe de contrainteligencia militar del Chavismo, Luis Ernesto Blanco destacó que no es una figura estratégica de proteger para el chavismo. No en vano el fiscal Tarek William Saab anunció el pasado 23 de septiembre que pidieron extraditarlo a Venezuela.

Rísquez cree que la extradición a EEUU de «El Pollo» es «casi inminente» y que sucederá independientemente de la solicitud de la fiscalía madurista.

«Es improbable que lo extraditen a Venezuela, considerando como es vista la justicia venezolana, y mucho más luego del informe sobre la Misión de Determinación de Hechos. Yo dificulto que el gobierno de España vaya a cambiar decidir extraditarlo a Venezuela. A él le espera ser extraditado a EEUU y va a tener que aportar información. Él va a servir para engordar esos expedientes que ya deben estar. Nos puede sorprender las cosas que pueda decir sobre Diosdado Cabello», adelantó.

Con relación al distanciamiento Cabello-Carvajal después de haber sido «llave política», la experta en investigación periodística recordó que las diferencias comenzaron por la vía que quería llevar Carvajal. Señaló que, en la actualidad, es evidente la molestia entre ambos, tras acusaciones mutuas de traición.

«Él estaba intentando negociar con autoridades de EEUU y buscó algunos puentes, con bufetes de acá y de España, quería dejar de ser una persona perseguida, construyó

una vida con una nueva pareja e hijos pequeños. Ya tenía dinero, aunque él diga que no tiene bienes de fortuna, no debe ser fácil vivir en España sin tener recursos. Es posible que no estuviese de acuerdo con el proyecto político de Maduro, que algunos de sus seguidores dicen que es diferente al de Chávez», abundó.

Por otra parte, Rísquez cree que Carvajal maneja información importante sobre la época de Chávez y los entrenamientos de la ETA con las FARC en Venezuela.

Además, piensa que está tratando de «sacar los trapos al sol» a un grupo político de España que le habría retirado su apoyo.

¿Habrá decisiones rápidas?

Por último, Rísquez consideró que los casos de Saab y Carvajal podrían ser de un manejo «relativamente rápido» una vez que se produzca la extradición a EE.UU.

«Es posible que estos procesos no se demoren de cinco a diez años. Pueden ser relativamente rápidos, pero considerando los tiempos de la justicia. No creo que vayan a ser tan largos. Pensemos en el caso de los sobrinos de la primera dama, avanzó en los tiempos de la justicia, pero fueron relativamente rápidos», sostuvo.

.