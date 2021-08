ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #9Ago - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 203.205.809 infectados y 4.300.070 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Diseñan un test doméstico que detecta en la saliva el COVID-19 y sus variantes

Un equipo científico estadounidense creó una prueba diagnóstica del SARS-CoV-2 que permite a los usuarios hacerse el test a partir de una muestra de saliva que detecta, además, mutaciones virales específicas vinculadas a variantes del SARS-CoV-2 ahora en circulación. De bajo costo, la prueba emite el diagnóstico en una hora y es tan precisa, aseguran sus creadores, como los test PCR que se usan en la actualidad. Los detalles se publicaron en la revista Science Advances. Infobae

Segunda dosis de Sputnik V llegó a Bolivia tras retrasos en su entrega

Bolivia reanudará desde el martes la aplicación de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V anticovid tras un rezago en la entrega del inoculante por parte del laboratorio Gamaleya, confirmaron este domingo las autoridades sanitarias. «Las segundas dosis de la vacuna Sputnik V, que es el segundo componente, ya están arribando a nuestro país en diferentes lotes. Mañana (lunes) empezamos la distribución y desde el martes se podrá comenzar la aplicación en los diferentes departamentos», declaró la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro. EN

Un fármaco en estudio revirtió el 93% de los casos graves de COVID-19 en cinco días

“Esta es la medicina de precisión”. “Estamos muy contentos de haber encontrado una herramienta para abordar la fisiología de la enfermedad”. El profesor Nadir Arber y su equipo del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv desarrollaron un fármaco para tratar el COVID-19 basándose en una molécula que estudió durante 25 años llamada CD24, que está presente de forma natural en el cuerpo. Infobae

CanSino recomienda aplicar refuerzo de su vacuna contra coronavirus

La farmacéutica CanSino recomendó este domingo aplicar un refuerzo de su vacuna contra la covid-19 seis meses después de recibir la primera dosis, luego de un estudio realizado por la empresa, el cual ya fue entregado a la autoridad sanitaria mexicana. «La biofarmacéutica CanSino Biologics (CanSino BIO) informa que ha obtenido resultados nuevos, precisos y contundentes de que los niveles de anticuerpos neutralizantes de su vacuna anticovid se mantienen elevados -en casi 70%- en las personas, seis meses después de haber sido vacunados con esta unidosis», indicó la farmacéutica en un comunicado. EFE

Mientras el coronavirus continúe propagándose, existe la posibilidad de una variante peor que la delta

Si no se logra un buen control sobre la propagación del coronavirus en la comunidad y más personas no se vacunan, entonces es posible que haya otra variante que sea peor que delta, dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a George Stephanopoulos de ABC en Good Morning America, el jueves. «Eso sucederá, George, si no logramos un buen control sobre la extensión de la comunidad», dijo Fauci cuando se le preguntó si Estados Unidos se enfrenta a un ciclo continuo de nuevas variantes. CNN