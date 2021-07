ReporteCoronavirus | Las 7 noticias más importantes de la mañana #23Jul - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este virus que hasta la fecha ha causado 192.597.818 infectados y 4.136.022 muertos en todo el mundo.

Aquí las 7 noticias más relevantes de la mañana:

Birmania recibe un cargamento de vacunas contra la covid-19 de China

Birmania (Myanmar), que se encuentra asolada por una calamitosa ola de la pandemia, recibió este viernes un cargamento de vacunas contra la covid-19 donadas por China, indicó la Embajada de China en Rangún.

Las autoridades chinas se han comprometido a donar dos millones de dosis contra la covid-19 que tienen previsto llegar entre el 22 y 24 de julio, según el diario oficialista Global New Light of Myanmar, que no reveló el nombre del fabricante.

China baraja analizar muestras de sangre de Wuhan previas al brote de covid

China está preparando a expertos e instituciones para analizar muestras de sangre de habitantes de Wuhan previas al brote de covid de diciembre de 2019, según el experto chino en trazabilidad Liang Wannian, citado hoy por el diario hongkonés South China Morning Post.

Liang explicó este jueves en una rueda de prensa de la Comisión Nacional de Sanidad que el Centro de Sangre de Wuhan cuenta con muestras que se preservan durante dos años para casos de disputas médicas o conflictos legales surgidos de una transfusión.

Australia aprueba vacunar con Pfizer a la población mayor de 12 años

El organismo regulador de los productos farmacéuticos de Australia anunció este viernes la aprobación provisional de la vacuna Pfizer para la población de entre 12 y 15 años de edad de este país, que afronta una crisis sanitaria por un brote con la altamente contagiosa variante delta.

La Administración de Bienes Terapéuticos (TGA, siglas en inglés) indicó que la decisión se ha adoptado «tras una evaluación cuidadosa de los datos disponibles sobre la seguridad y la eficacia, incluyendo los estudios clínicos con adolescentes de 12 a 15 años de edad».

Paraguay negocia compra de 500.000 dosis de AstraZeneca fabricadas en México

Paraguay negocia con AstraZeneca la compra de 500.000 vacunas producidas en México, con la intención de que se entreguen al país sudamericano en el último trimestre de 2021, según informó la Cancillería paraguaya este jueves en un comunicado.

El avance se anunció tras las conversaciones mantenidas hoy entre la presidenta y directora general de AstraZeneca México, Sylvia Varela, y el canciller de Paraguay, Euclides Acevedo.

La tercera ola en México marca un nuevo récord con más de 16.000 contagios

La Secretaría de Salud de México registró este jueves 16.244 contagios nuevos de covid-19, la mayor cifra en lo que va de tercera ola de la pandemia, un dato que no se alcanzaba desde enero pasado, en pleno pico de la segunda oleada.

Con esta cifra, México llegó a 2.709.739 de casos confirmados, además de sumar 422 muertes para un total de 237.629 decesos, que se mantienen estables gracias a la vacunación.

Colombia reporta 12.576 nuevos casos de covid-19 y 354 fallecidos

El Ministerio de Salud de Colombia informó este jueves de 12.576 nuevos casos de coronavirus y otros 354 fallecidos, con lo que el país totaliza 4.692.570 contagios y 117.836 los muertos a causa de la covid-19.

Las cifras de hoy son ligeramente superiores a las informadas el miércoles, jornada que tuvo 11.244 casos y 351 fallecidos, pero muy inferiores a las de junio y mayo, donde los casos superaban los 30.000 y las muertes las 600.

Uruguay registra 306 casos nuevos de la covid-19 y 8 fallecimientos

Uruguay registró este jueves 306 casos nuevos en 8.898 test de la covid-19 y 8 fallecidos, según indica el reporte diario del Sistema Nacional de Emergencias del país (Sinae).

Hasta el momento, son 5.913 las defunciones por esta enfermedad. La víctima más joven de hoy fue una mujer de 49 años del departamento (provincia) de Montevideo y la de mayor edad otra mujer de 91 años en el mismo lugar.

Información de EFE