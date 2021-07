Reportan el bloqueo de redes sociales en Cuba tras inicio de protestas - Runrun

NetBlocks confirmó la “interrupción parcial de las redes sociales y las plataformas de mensajería en Cuba” a partir de este lunes

Foto: EFE/Mariscal

Plataformas de seguimiento de de ciberseguridad e internet reportaron este lunes, 12 de julio, el bloqueo de redes sociales en Cuba tras el inicio de protestas ciudadanas.

El observatorio de censura de internet OONI reportó que desde este lunes en la isla fueron bloqueadas las plataformas de WhatsApp, Telegram y Signal en medio de las protestas en Cuba.

De acuerdo con OONI, este bloqueo parece ocurrir al inyectar un paquete “TCP RST durante el protocolo de enlace TLS”.

🔴Today OONI data shows that #Cuba started blocking WhatsApp, Telegram & Signal amid protests. Blocking appears to be happening by injecting a TCP RST packet during the TLS handshake.https://t.co/mUnZDnk5ZNhttps://t.co/x7WEdZh65xhttps://t.co/LYs2cUyH2Q#CubaSOS #CubaLibre pic.twitter.com/4OFDFrveuO — OONI (@OpenObservatory) July 12, 2021

Por su parte, la ONG NetBlocks, que da seguimiento a la ciberseguridad y gobernanza del Internet, confirmó la “interrupción parcial de las redes sociales y las plataformas de mensajería en Cuba” a partir de este lunes.

“Es probable que las restricciones específicas limiten el flujo de información desde Cuba luego de las protestas generalizadas mientras miles se manifestaban contra el gobierno socialista y las crecientes protestas del domingo”, señala NetBlocks.

Según las métricas de NetBlocks, plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram y algunos servidores están interrumpidos en la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, SA (Etecsa), que es propiedad del gobierno; así como Cubacel, red celular operada por la única empresa de telecomunicaciones de Cuba.

Confirmed: Social media and messaging platforms restricted in #Cuba from Monday on state-run internet provider ETECSA; real-time network data corroborate reports of internet disruptions amid widening anti-government protests; incident ongoing 📵#CubaSOS 📰https://t.co/7eGwPS1Mqf pic.twitter.com/kY3G1qMAse — NetBlocks (@netblocks) July 12, 2021

Asimismo, las métricas de rendimiento de Internet de NetBlocks de 50 puntos de observación desde el 12 de julio “confirman que los servidores frontend y backend de la plataforma en línea enumerados se han vuelto parcial o totalmente indisponibles en líneas fijas y celulares en Cuba, lo que corrobora informes de usuarios generalizados”.

Por otra parte, señalan que el uso de VPN para evadir estos bloqueos fueron efectivos para muchos usuarios al momento de realizar el reporte.

NetBlocks identificó un patrón similar de restricciones a las redes sociales durante las protestas de San Isidro por la libertad artística, hecho que ocurrió en La Habana en noviembre de 2020.

Otros reportes

La empresa de observabilidad de redes Kentik registró cortes de internet en todo el país luego de protestas generalizadas contra el gobierno.

Según los datos de Kentik, el tráfico de Internet hacia / desde Cuba “se redujo a cero a las 20:05 UTC”.