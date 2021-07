Diputada Manuela Bolívar: "Freddy Guevara está desaparecido de manera forzada" - Runrun

“Hoy la vida de Freddy está en peligro por eso estamos exigiendo saber dónde está “, dijo Manuela Bolívar a las afueras del Helicoide

La tarde de este lunes, la diputada Manuela Bolívar desde la sede de El Helicoide en Caracas, denunció que el diputado Freddy Guevara “está desaparecido de manera forzada”.

Bolívar fue hasta la sede de El Helicoide para solicitar información sobre el paradero del diputado donde le indicaron que no tienen reportes del ingreso del político al Sebin ni a la Policía Nacional Bolivariana.

“Lo que sabemos es lo que se registró por videos, el secuestro de un diputado que goza de inmunidad diplomática que además fue acusado el día sábado sin tener nada que ver en los hechos de la Cota 905”, afirmó Bolívar.

Manuela Bolívar aseguró que la vida del dirigente político está en peligro. “Hoy estamos acá como amiga de Freddy, como militante del partido Voluntad Popular, como representante de la Asamblea Nacional solicitando información de su paradero porque no sabemos las condiciones en las que está, no sabemos nada de su paradero, no sabemos que le va a ocurrir a Freddy Guevara”, expresó..

Manuela Bolívar indicó que la comisión de la Unión Europea que visita a Venezuela, el cuerpo diplomático y demás representantes, fueron informados sobre la detención del diputado.

📹 La diputada Manuela Bolívar informó que en el Sebin El Helicoide le informaron que no conocían sobre la situación de Freddy Guevara y allí no está. "Freddy Guevara está desaparecido de manera forzada". 📌 @vivoplaynet pic.twitter.com/tlgopedlul — Servicio de Información Pública (@infopublicave) July 12, 2021

Freddy Guevara fue detenido la tarde de este lunes en la autopista por una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

Minutos antes, Guevara realizó una transmisión por Instagram Live cuando aún se encontraba en su camioneta.

“Yo cuando decidí quedarme en Venezuela, luchando por nuestro país, decidí hacerlo sabiendo que me podían detener. Estoy convencido que estoy haciendo lo correcto. Sigo creyendo que la ruta es el Acuerdo de Salvación Nacional. A todos ustedes quiero decirles que seguiré hacia adelante”, afirmó Guevara mientras los funcionarios del Faes le golpeaban la ventana del carro.

“No sé qué irán a inventar a ahora, pero estoy convencido que hice lo correcto, aquí tratarán de llevarme a la fuerza”, dijo Freddy Guevara.