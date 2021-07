Julio Castro: Hay 140 países en Covax y el único que tiene problemas es Venezuela - Runrun

Castro afirmó que si no hay disponibilidad de vacunas, “ni que llueva para arriba vamos a mejorar la cobertura. Eso hay que resolverlo”

El médico infectólogo Julio Castro se refirió este miércoles, 7 de julio, a los problemas que existen con el mecanismo Covax para acceder a las vacunas, señalando Venezuela necesita la llegada de más vacunas anticovid y mejorar el ritmo de vacunación.

Durante un foro organizado por el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN), iniciativa de Medianálisis, Castro dijo. “Hay 140 países en el Covax y el único que tiene problemas es Venezuela”.

Según explica Castro, para entrar a Covax existen tres puertas: La primera es hacer el pago de 18 millones de dólares, quedar con una tarifa de entrada, y luego pagar cuotas cada vez que llegara un lote de vacunas. Esta puerta se abrió para países de medianos ingresos.

La segunda, para países de alto ingreso, consta hacer el pago del 100% de la cuota necesaria, con lo cual los países podían elegir cuáles serían las vacunas que recibirían mediante este mecanismo. “Hasta tanto no pagaras el 100% no te mandaban las vacunas”.

Por último, Castro dijo que se encuentra una tercera puerta, habilitada para los países pobres que no pueden pagar vacunas y el Covax las enviaría progresivamente.

A juicio de Castro, Venezuela, por su Producto Interno Bruto (PIB), debería haber entrado en la tercera puerta, pero señaló que el Banco Central de Venezuela (BCV) no envía los datos del PIB y gasto público desde hace seis o siete años. “Por lo tanto, el Banco Mundial asume que la clasificación es la misma de hace siete años y no nos reclasifica”.

Además, Castro señaló que, por razones políticas, la administración de Nicolás Maduro decidió tomar la puerta número dos para entrar al Covax, “por la necedad de no traer las vacunas de AstraZeneca. No hay ninguna razón científica para no traer las vacunas de AstraZeneca”.

La razón por la cual no se han efectuado todas las transacciones la desconoce porque es un asunto bancario. “Es un tema de dónde vino el dinero y adónde llego. Algo pasó entre un banco y otro. Eso escapa de mis conocimientos”, aclaró.

En consecuencia, consideró “muy malo” que Venezuela no entre al Covax, porque son 11 millones de vacunas que no se pueden “despreciar”.

“Regresar ese dinero a Venezuela no tiene sentido. Tiene sentido que se traigan esas vacunas”, acotó.

También, afirmó que parte de la discusión de la Mesa Técnica es que en Estados Unidos estaba el dinero para hacer el pago, “pero la administración de Maduro se empeñó en hacer el pago por su lado y eso ha retrasado y ya hubiera estado resuelta por la otra vía”.

Sobre Abdala

Castro, así como otros entes científicos, aclaró que Abdala es un candidato y no realmente una vacuna. Esto no será así al menos hasta que se publiquen los datos en revistas científicas.

Al respecto, señala que eso se ha con todas las vacunas y que poco a poco todas han ido cumpliendo esos requisitos.

“Hay una puja entre los productores de vacunas para tratar de que su vacuna sea la que tenga mayor visibilidad”, reconoció.

Por otra parte, señaló que existe un elemento regulatorio y que cada agencia tiene niveles diferentes de necesidad de datos.

“La Junta Regulatoria en Venezuela es la encargada de verificar los datos de la vacuna y eso es un proceso autóctono, real que los científicos no tenemos acceso a ellos”, dijo.

Asimismo, aclaró que la Organización Mundial de la Salud “no es el agente regulatorio oficial”.

“La OMS hace una evaluación de los datos que le envían los regulatorios, y sobre eso, da un consenso de que los datos son creíbles o si las normas de buenas prácticas son buenas”, sumó.

Además, explicó que, según entiende, el el anuncio de la vacuna cubana corresponde a la fase 3 de la investigación de la vacuna en la nación, al tiempo que señaló que en algunas oportunidades “la Junta Regulatoria exige que haya estudios en el país”.

“Eso implica que las personas que están en los centros de vacunación y les ofrecen la vacuna cubana deben entender que están siendo partícipes de un estudio de investigación, sobre lo cual los científicos tenemos que apoyar”, dijo.

Plan de vacunación

De acuerdo con el especialista, si no hay disponibilidad de vacunas, “ni que llueva para arriba vamos a mejorar la cobertura. Eso hay que resolverlo”.

“Yo creería que las vacunas deberían estar entre agosto y septiembre en Venezuela. Hemos trabajando en tratar de conseguir fuentes alternas de vacunas y hemos conseguido algunas que estamos trabajando en resolver”, agregó.

Al respecto, se mostró optimista al señalar que en el segundo trimestre del año podría mejorar el proceso de la vacunación en Venezuela.

Sin embargo, apuntó: “Vamos a suponer que llegan 30 millones de vacunas. ¿Vamos a ser capaces de ponerla? Eso es responsabilidad del Ministerio de Salud”.

“Si no hacemos un esfuerzo de aumentar la capacidad de la vacunación diaria, aunque tengamos las vacunas no vamos a poder ponerlas”, agregó Castro.

Por último, señaló que se entregó un documento al Ministerio de Sanidad, “que tiene que ver con aspectos logísticos, cuantitativos, evaluación de escenarios diferentes, cuando vimos y consultamos experiencias en otros países, para tratar de aprender de la cabeza de otros”.