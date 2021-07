Coordinadora de Voto Joven: "Registro electoral nos da el poder de ejercer la ciudadanía de forma plena" - Runrun

Wanda Cedeño, coordinadora nacional de la organización civil Voto Joven, destacó que inscribirse en el registro electoral es un derecho fundamental para ejercer la ciudadanía plena. Los pasos son sencillos: ir a uno de los puntos del CNE y llevar la cédula de identidad

Roger Ruiz Herrera

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio un plazo de 45 días para que los ciudadanos se registren y actualicen sus datos en el registro electoral, para participar en las elecciones del 21 de noviembre. Apenas quedan 14 días para el cierre del proceso y reina la desinformación, ausencia de campañas institucionales, así como la falta de explicación detallada acerca del procedimiento.

El trabajo para promover el registro y actualización de datos ha sido tomado por las organizaciones no gubernamentales que defienden y promueven: valores democráticos y la identidad electoral de los venezolanos.

Voto Joven es una organización civil que tiene más de una década dedicada a promover y defender el derecho ciudadano al registro y la participación electoral, a la vez que alienta a los jóvenes para que decidan a través del voto.

El Guachimán Electoral, la plataforma de cobertura electoral de la Alianza Rebelde Informa (ARI), integrada por los medios Runrunes, TalCual y El Pitazo, conversó con Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven, estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y representante estudiantil, quien resaltó que la democracia venezolana da pasos importantes en la recuperación de la confianza en el proceso electoral. “Si bien deciden votar o abstenerse, es importante que se encuentren en el registro electoral”.

—¿Por qué es importante que la gente se inscriba en el registro electoral?

—Principalmente porque el registro electoral nos da el poder de ejercer la ciudadanía de forma plena. Sin estar inscritos en el registro electoral somos venezolanos, pero no somos ciudadanos completos porque no podemos decidir sobre el futuro de nuestro país y sobre qué hacer. Sincerar el registro electoral también pasa por nosotros mismos, por actualizar los datos y por promover la inscripción de aquellos que no están inscritos en este momento, sean jóvenes de 18 años o incluso mayores. La idea es que todos los venezolanos tengamos la posibilidad de poder ejercer ese derecho plenamente. Inscribirse es un derecho.

—¿Qué motivaciones deben tener presentes los ciudadanos para sumarse al registro electoral?

—Yo creo que la mayor motivación es ser plenamente ciudadanos. Este momento es vital para rescatar esa cultura electoral que hemos perdido y también sembrarla en las nuevas generaciones. Creo que las nuevas generaciones, como por ejemplo la mía, que tengo 23 años, no tienen muy presente el tema de inscribirse o la importancia de hacerlo, y la idea también es un poco pensar a futuro. ¿Qué ciudadanos vamos a tener si no tenemos ningún tipo de inclusión o motivación a sumarlos a ese espacio público?

—¿Cómo ven desde Voto Joven la dinámica del registro electoral actual en comparación con los años anteriores?

—Hay tres grandes cambios. El primero, en relación con la extensión: este proceso tiene una duración de 45 días versus el proceso del año pasado, que duró tan solo 12 días y se prorrogaron 3 días más. Ese proceso de 2020, teniendo en mente un proceso de cuarentena radical bastante estricta, en donde había restricción de movilización entre municipios, la llegada a los puntos de inscripción era bastante complejo porque requería de salvoconducto. Este año tenemos 45 días que transcurren entre semanas radicales y flexibles, con un horario de 9:00 am a 2:00 pm, con 783 puntos, mientras que el año pasado había alrededor de 400 puntos de registro ahora tenemos 1.000 máquinas.

Por otro lado, está el seguimiento de las normativas electorales. El año pasado veíamos que, aun cuando existía la normativa de bioseguridad por la pandemia, no se seguía y los propios funcionarios del CNE llevaban la contraria con el ejemplo. Este año han sido mucho más cuidadosos con esto. Hemos visto una aplicación más constante de estas medidas, un cuidado mayor al distanciamiento social. Hemos reportado muy pocos cambios de puntos electorales: los estados que han reportado incidencias por cambios de puntos electorales en nuestra plataforma de observación han sido solamente dos, en comparación con 19 estados que hemos observado.

—¿Qué creen deben considerar las autoridades para garantizar que mucha más gente se sume al registro electoral?

—Yo creo que este elemento se reduce al seguimiento de la normativa electoral, nacional y a los parámetros internacionales que se pautan. Creo que este es quizás el mayor ejemplo de confianza que se le puede dar al ciudadano. Sin duda alguna, las campañas institucionales también son importantes y hemos notado que las campañas han sido bastante reducidas.

—¿Qué pasos deben seguir los ciudadanos para inscribirse en el registro electoral?

—Inscribirse o actualizar los datos ante el registro electoral es sencillo; de hecho, creo que es de los pocos trámites que no son traumáticos en Venezuela. Solo necesitas ubicar el punto más cercano a tu localidad, para ello pueden entrar en nuestro perfil @somosvotojoven en Instagram y en nuestra biografía van a encontrar todos los centros, o pueden entrar también en la página del CNE, localizan su estado, municipio y parroquia y allí estarán todos los puntos que tienen disponibles.

Luego tienen que asistir al punto y llevar única y exclusivamente su cédula, no importa si no está vigente, siempre que esté plastificada, funciona. Es importante que tengan en mente el centro electoral al que quieren pertenecer para que lo puedan decir y ya estarían inscritos en el registro electoral.

En caso de actualizar los datos, solo necesitan llevar su cédula y tener en mente el cambio que quieren realizar, es decir, “yo quiero cambiarme desde mi centro electoral en Mérida hasta un centro electoral en Distrito Capital, en un punto específico”. Solo lo gestionan, les entregan un papel de comprobante, y en el corte que realice el CNE con el cronograma pautado, pues van a aparecer automáticamente en la data. Es bastante sencillo, bastante rápido y no requiere mayores requisitos.

—¿Qué implica para el país que las personas se inscriban o actualicen sus datos en el registro electoral?

—Nosotros, desde Voto Joven, consideramos que inscribirse o actualizar los datos en el registro electoral es un ejercicio enorme de ciudadanía. Sin duda alguna es una forma de aportar a esa democracia que tanto soñamos. No es suficiente, no es la única forma de lograrlo, pero sí es un paso del que todos los venezolanos podemos ser parte.

—¿Cuáles son las acciones que se están llevando desde Voto Joven para que la gente acuda al registro electoral?

—El llamado a la acción y la información. Nosotros entendemos que un ciudadano puede tener pocas ganas de inscribirse si no entiende la importancia de hacerlo, y poco puede querer actualizar sus datos si no entiende la magnitud de continuar votando en un lugar que no es accesible. Estamos desarrollando campañas comunicacionales a través de nuestras redes sociales, con aliados; pero también estamos desarrollando actividades de calle y nos vamos a plazas, salidas de centros comerciales y al Metro, para hacer entrega de folletos puntuales, manteniendo la bioseguridad y el distanciamiento social, en donde se tiene toda la información para su difusión rápida, sobre la importancia de inscribirse y los puntos más cercanos para hacerlo.

Sí creemos que existe una mejora increíble, en comparación con los procesos de registro electoral de años anteriores, pero también abogamos porque tengamos esas condiciones plenas que tanto soñamos.