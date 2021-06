¿La relatora especial de la ONU calificó de ilegal la detención de Alex Saab? - Runrun

Portales de noticias y usuarios en redes sociales han divulgado supuestas declaraciones de Alena Douhan, quien en febrero de este año, durante su visita a Venezuela, habría repudiado la “detención ilegal” de Saab

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó a Cabo Verde frenar la extradición a EE.UU. del empresario colombiano Álex Saab. Esta petición consta en una carta firmada en Ginebra y publicada el 8 de junio por los relatores especiales del Comité de Derechos Humanos sobre Nuevas Comunicaciones y Medidas Provisionales, Helene Tigroudja y Arif Bulkan.

“De conformidad con el artículo 94 del reglamento del Comité, se ha pedido al Estado miembro que se abstenga de extraditar al señor Álex Nain Saab Moran a los Estados Unidos de América mientras su caso sea examinado por el Comité o hasta nuevo aviso”, manifiestan los relatores, que piden a Cabo Verde tomar medidas para garantizar el “acceso a atención médica adecuada” para Saab.

Tras conocerse esta información, portales de noticias y usuarios en redes sociales han divulgado supuestas declaraciones de Alena Douhan, relatora especial de la ONU, quien en febrero de este año, durante su visita a Venezuela, habría repudiado la “detención ilegal” de Saab.

Según el portal Cazadores de Fake News, esta información no es cierta. En ese sitio web se lee: “El informe preliminar presentado por la Relatora Especial el 12 de febrero de 2021 no hace ninguna mención explícita o implícita al caso de Alex Saab. En la rueda de prensa en la que se presentó el informe, Douhan no realizó ningún comentario sobre el empresario colombiano. El bulo tiene como origen un artículo de opinión publicado en un portal de noticias caboverdiano, que fue manipulado para fabricar la declaración inexistente”.

Durante una rueda de prensa, que se llevó a cabo en Caracas el 12 de febrero de 2021, Douhan leyó un informe preliminar sobre las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela. En la ronda de preguntas que siguió a la lectura del documento, la relatora no respondió preguntas ni hizo comentarios sobre temas que estaban al margen de su visita a Venezuela, como el caso del empresario colombiano.

De hecho, en ese momento sus palabras fueron: “El propósito de mi visita al país, el propósito y el establecimiento de este mandato y la visita a países, (es) la evaluación del impacto humanitario de las sanciones. Como ya lo dije antes, las sanciones no son el único problema, ni la única razón de los problemas que sufren los venezolanos hoy en día y que han tenido tanto impacto humanitario. Las preguntas que se me han formulado acerca de la lucha contra la corrupción las actividades criminales en el país van más allá de mi mandato“.

Lee más de esta información en Cazadores de Fake News