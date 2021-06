ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #9Jun - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 174.140.310 infectados y 3.750.518 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Parlamento Europeo aprueba certificado digital de coronavirus

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles 9 de junio el certificado digital de coronavirus con el fin de identificar de una forma más expedita a los pasajeros que se han vacunado, superado la enfermedad o que tengan una prueba PCR negativa, con el fin de impulsar el turismo en el continente tras más de un año de paralización total de ese sector. TC

China será el primer país del mundo en vacunar a los niños a partir de 3 años

China se se convertirá en el primer país del mundo en vacunar contra el coronavirus a los niños a partir de los tres años de edad. Así lo informó este martes 8 de junio un laboratorio farmacéutico de ese país. China ya administró casi 800 millones de dosis a mayores de 18 años y se conoció que Beijing espera “vacunar a por lo menos 70% de su población para finales de año, es decir, mil millones de habitantes”. EI

Secretario general de la ONU pedirá al G7 un plan global de vacunación contra el Covid-19

El secretario general de la ONU, António Guterres, viajará esta semana a Reino Unido para participar en la Cumbre del G7, donde tiene previsto pedir a sus líderes un plan global para impulsar la producción y distribución de vacunas contra la COVID-19 y más fondos para la lucha contra el cambio climático. EFE

OPS sigue sin confirmar pago de Venezuela a mecanismo Covax

El director del Departamento de Preparación para Emergencias y Desastres de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, reiteró este miércoles, 9 de junio, que no puede confirmar el pago de Venezuela al mecanismo Covax para la adquisición de vacunas. “Hasta este momento no tenemos confirmación que el pago se haya completado. Todavía hay un balance de 10 millones de dólares y esperamos que la decisión del mecanismo Covax sea favorable para la población venezolana y para todos los países de la región”, indicó Ugarte. RR.es

Estados Unidos comprará 500 millones de vacunas de Pfizer para donar al resto del mundo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles que presentará en su gira europea una estrategia de vacunación global para poner fin a la pandemia de la COVID-19. “Tengo una estrategia (sobre vacunación global), y la anunciaré”. Los diarios The Washington Post y The New York Times informaron que el gobierno de Biden está comprando 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para donarlas al mundo, a medida que Estados Unidos aumenta drásticamente sus esfuerzos para ayudar a vacunar a la población mundial. Infobae