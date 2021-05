Guaidó: Esto no es una negociación, es un acuerdo para salvar a nuestro país - Runrun

Guaidó señaló que esta semana podrían nombrar a los representantes de la oposición en la negociación

Foto: Leo Álvarez

El presidente interino y de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó aseguró que la propuesta que presentó el pasado miércoles, 12 de mayo, no se trata de una negociación, sino de un acuerdo para “salvar al país”.

En un evento con miembros del Parlamento y de la sociedad civil, en El Cafetal, Caracas, Guaidó señaló que mantendrán sus exigencias para lograr el acuerdo, aunque admitió que probablemente para llegar a eso se pase por una negociación.

“Van a tratar de degradar la posibilidad de un acuerdo a una negociación. Va a pasar por una negociación, sí”, señaló al mismo tiempo que ratificó que no confían en el gobierno de Nicolás Maduro, pero entiende la necesidad del país en este momento.

En el acto, el presidente repitió en varias ocasiones que están listos ya para empezar el proceso e informó que están en discusiones, junto a la sociedad civil, para designar a los representantes de la oposición para la negociación y que posiblemente esta semana sean anunciados.

“Estamos listos, si quieren tratar de degradar un proceso, sabemos quién sigue saboteando la posibilidad de un proceso. Esto no es un elemento que se nos ocurrió en un día, es una propuesta producto de la construcción de mayoría”, agregó.

Guaidó señaló que el país merece “la salvación” y que incluye a todos los venezolanos, a los miembros de la Fuerza Armada, y que las garantías serán para todos. “Nadie quiere vivir así, estamos poniendo una ruta factible, con el respaldo de la comunidad internacional”, dijo.

“Aquí estamos firmes, con nuestra gente poniendo este acuerdo de salvación, hay que fortalecer la dirección, nuestras exigencias, la interlocución con nuestros aliados”, expresó.

Sobre el secuestro de los ocho militares venezolanos por la disidencia de las FARC, el presidente Guaidó responsabilizó a Nicolás Maduro y señaló que el grupo guerrillero está bajo su amparo.

También criticó que el Alto Mando militar asegure que son “irregulares” y no disidentes de las FARC. ““Alto Mando militar, no tengan miedo de decirlo como es: quiénes atacan Apure no son irregulares, son disidentes de las Farc amparados por Maduro, financiados directa o indirectamente con oro entre otras cosas”, señaló.