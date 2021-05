ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #6May - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 155.481.806 infectados y 3.247.608 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Uno de cada tres hospitalizados por covid-19 sufre cambios pulmonares

a neumonía grave suele ser la causa que lleva al hospital a muchos de los enfermos de covid-19 y, un año después de recibir el alta, un tercio de ellos siguen presentando indicios de daños en los pulmones, según un estudio que publica The Lancet Respiratory Medicine. ElTiempo.co

COI firma acuerdo con Pfizer y BioNTech

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha anunciado la firma de un Memorando de Entendimiento con Pfizer y BioNTech para que estas empresas donen dosis de la vacuna contra el COVID-19 «a los participantes en los Juegos Olímpicos representantes de los Comités Olímpicos y Paralímpicos de todo el mundo». UR

BioNTech: Las patentes no son “el factor limitante” de la producción de vacunas anticovid

La farmacéutica alemana BioNTech afirmó el jueves que la protección de las patentes de vacunas anticovid-19 no limita la producción ni explica los percances en el suministro en todo el mundo. “Las patentes no son el factor limitante para la producción o el suministro de nuestra vacuna. No incrementarán la producción global ni el suministro de las dosis a corto y medio plazo”, señaló el laboratorio. EU

La segunda ola avanza en la India con récord de casos y muertes

La India contabilizó este jueves un nuevo récord de infecciones por coronavirus con 412.262 casos en las últimas 24 horas, además de el número más elevado de muertes registrado hasta la fecha en el país, en medio de una segunda ola de la pandemia que ha provocado escasez de oxígeno y de camas. Con los últimos contagios, el país asiático cruzó la barrera de los 21 millones de casos desde el inicio de la pandemia, según los últimos datos del Ministerio de Salud indio. UR

¿Por qué y cuándo se infectan con covid-19 las personas vacunadas?

La mayoría de las personas vacunadas hospitalizadas con diagnóstico de covid-19 probablemente se infectaron un poco antes o durante el momento de recibir las dosis que los protegerían. A esta conclusión llegó un estudio que acaba de publicar The British Medical Journal (BMJ). El instituto analizó las admisiones hospitalarias en ese país desde que se inició el programa nacional de vacunación contra el covid-19 en diciembre pasado hasta el 10 de abril. EN

Rusia registró la vacuna monodosis Sputnik Light

Rusia registró hoy la vacuna monodosis Sputnik Light, con una eficacia declarada del 79,4 % y con la que Moscú busca dar un nuevo impulso a la campaña de vacunación en este país para inmunizar a un gran número de personas en tiempos más reducidos. Según un comunicado del Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR), el preparado protege contra las cepas de la covid-19 conocidas hasta ahora. UR