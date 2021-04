AN de Maduro recibe lista de 103 elegibles para ser rector del CNE - Runrun

Jorge Rodríguez recordó que el Parlamento tiene 10 días para elegir a los rectores

La Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro recibió la tarde de este martes, 27 de abril, la lista de los 103 ciudadanos elegibles para conformar el Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque los nombres no se hicieron públicos a los medios de comunicación.

En la sesión ordinaria, el diputado y presidente del Comité de Postulaciones, Giusseppe Alessandrello recordó que durante la primera convocatoria se presentaron 114 ciudadanos y luego de las impugnaciones, la lista se redujo a 67 personas.

También indicó que por la pandemia del COVID-19, el Comité -con la aprobación de la AN- convocó a un segundo proceso de postulaciones, donde se presentaron 44 ciudadanos y se generó una segunda lista de elegibles.

Finalmente entre las dos listas y con las objeciones, se escogieron a 103 personas que podrían conformar un nuevo directorio del CNE. A partir de ahora la plenaria tiene 10 días para escogerlos.

En el debate intervino el diputado y vicepresidente del Comité, José Gregorio Correa, quien aseguró que la lista es impecable producto del análisis, revisión y de la entrevista.

Correa expresó que es momento de que los venezolanos hablen con sinceridad de que el punto es electoral y que eso los reencontrará.

“Nuestros problemas tienen que ser nacionalizados, puede haber cooperación internacional pero no intervención para que nos digan qué hacer o cómo hacerlo”, agregó.

El diputado indicó que en estos momentos no hay condiciones electorales, pero hay que salir a buscarlas. “Por eso creo que después de más de 17 años, podemos presentarle a Venezuela un CNE que salga de esta cámara y no del TSJ. Hoy podemos decir que nos pusimos de acuerdo, para ver como no destruíamos a Venezuela y resolver los problemas en el centro electoral”, dijo.

Igualmente el diputado Luis Augusto Romero, celebró que la AN haya producido este resultado y que hubo amplitud, consulta y pluralidad. “Hubo diferencias, discusiones, peor creo que la mayoría o todas las decisiones se tomaron por unanimidad”, argumentó.

Advirtió que hubo presiones durante el trabajo del Comité, y que alguien que se había postulado renunció porque recibió una llamada telefónica. También alertó a los próximos rectores del CNE que probablemente recibirán presiones.

“La mejor señal que podemos enviarle a la gente, para que regrese a la senda del voto, es un CNE amplio, equilibrado, plural. Hay nombres suficientes, en cantidad y calidad, para ejercer esa función y esperamos que pronto podamos tener ese resultado”, concluyó Romero en su intervención.

“Las oposiciones”

En el debate, el segundo vicepresidente, Didalco Bolívar explicó que desde el año 2006 no se escogía una directiva del CNE desde el Parlamento. “Las omisiones que se establecieron, no fueron responsabilidad del TSJ. El tribunal lo que hizo fue cubrir la omisión, por eso nosotros respaldamos esa decisión”, enfatizó.

También repitió que las decisiones fueron de forma unánime dentro del Comité y criticó que la AN electa en 2015 critique este procedimiento.

Por último el presidente de la AN, Jorge Rodríguez le envió un mensaje a “las oposiciones”, de que hay dos caminos: la Constitución o el abismo.

Indicó que tiene el aval de enviarles un mensaje, porque han hablado con todos los sectores y lo están haciendo.

“Pero han hecho del ejercicio ajeno a la constitución un tremendo negocio. No creo que estén dispuestos a renunciar a la plata. Eso forma parte del abismo, porque ellos le dicen que no pueden ir a elecciones, se va a saber cuántos votos tienen realmente y se va a evidenciar lo que está claro en las calles de Venezuela, que son la nada, que no existen en el espectro político. “, aseguró.

Pidió a la oposición asumir el trabajo del Comité de Postulaciones como un gesto constitucional y democrático y agregó que no habrá presión en ninguna parte del planeta, “que nos lleve a torcer lo que dice la Constitución”.

Rodríguez recordó que la Asamblea Nacional tiene 10 días continuos para elegir el nuevo directorio del CNE.

“Otra predicción, si se lanzan por el abismo, ya veré a mujeres y hombres que gritaron en sus partidos políticos decir chao, para ser candidatos a alcaldes, gobernadores, en sus estados, porque así es el ejercicio de la democracia venezolana”, añadió.