Buzzfeed News: Maduro paga a influencers de Twitter nigerianos para que promocionan #FreeAlexSaab - Runrun

Twitter suspendió más de 1.500 cuentas esta semana por manipular el hashtag #freealexsaab

Desde mediados de enero, #FreeAlexSaab ha sido un grito de guerra entre los nigerianos en Twitter, gracias a una operación de gran influencia con conexiones de empleados de una empresa de relaciones públicas nigeriana y una organización sin fines de lucro con sede en el Reino Unido, llamada Digital Good Governance for Africa. La campaña pagó a personas influyentes para que tuitearan sobre Saab para influir en la opinión pública y los procedimientos judiciales en Nigeria y Cabo Verde, la nación insular africana donde Saab se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.

Saab es un empresario colombiano a quien un tribunal de Florida acusó de lavado de dinero en 2019. También se alega que ayudó al gobierno de Nicolás Maduro a evadir sanciones a través del comercio de combustible y oro. Mientras viajaba de Venezuela a Irán en junio de 2020, los funcionarios de Cabo Verde arrestaron a Saab cuando su avión se detuvo para recargar combustible. Saab niega todos los cargos. Sus abogados dicen que su detención viola el derecho internacional porque Venezuela lo nombró “enviado especial”, lo que le otorgó inmunidad diplomática, y porque la notificación roja de Interpol solicitando su arresto se emitió después de su detención en Cabo Verde.

Además de las maniobras legales, los partidarios de Saab han estado usando Twitter para argumentar su caso, violando las reglas de la plataforma en el proceso.

En respuesta a una investigación de BuzzFeed News y el Laboratorio de Investigación de África Digital (DigiAfricaLab), Twitter suspendió más de 1.500 cuentas esta semana por manipular el hashtag #freealexsaab. Eso incluye casi todas las 40 cuentas de BuzzFeed News y DigiAfricaLab conectadas a la campaña paga, así como una influyente nigeriana prominente con más de 1.5 millones de seguidores que ofreció pagar a las personas que interactuaron con sus tweets sobre Saab.

Twitter también suspendió las cuentas de tres periodistas nigerianos que trabajan para los periódicos Cable y Nigerian Tribune, cuyos tweets de apoyo sobre Saab etiquetaron una cuenta, @Fernand47588665, que un documento de campaña interno dice que se utilizó para rastrear la campaña. Todos los reporteros dijeron a BuzzFeed News que no recibieron pago para mostrar su apoyo a Saab.

Los hallazgos exponen cómo los temas de tendencias de Twitter continúan viéndose afectados por las campañas de manipulación global e ilustran cómo las empresas de marketing profesional están frecuentemente implicadas en las operaciones de influencia de las redes sociales. La campaña también ofrece una ventana a la industria de influenciadores de Twitter sombría en auge de Nigeria, en la que las personas a menudo aceptan dinero para promover marcas, causas y hashtags sin revelar que son parte de campañas pagas.

“Participar en la manipulación de la plataforma, independientemente de la intención, es una violación de las Reglas de Twitter. Esto incluye hashtags de juegos, impulsar contenido artificialmente o pagar por participación falsa”, dijo un portavoz de la compañía a BuzzFeed News. “Como resultado de estos comportamientos, hemos suspendido más de 1.500 cuentas asociadas con estos hashtags y nuestras investigaciones continúan “.

Rosemary Ajayi, investigadora del Digital Africa Research Lab, dijo que la campaña de Saab muestra lo común que se ha vuelto que los hashtags y discusiones de Twitter en Nigeria sean manipulados por personas influyentes.

“La industria de los influencers se ha convertido rápidamente en un semillero de fraude y manipulación del discurso”, dijo Ajayi. “Ya sea que esté buscando promocionar un nuevo álbum o un evento de la iglesia o ajustar cuentas con un adversario, muchas firmas de relaciones públicas y consultores que operan dentro del ecosistema de influencers nigerianos reclutarán influencers para entregar esto por una tarifa, sin hacer preguntas”, dijo.

Así se posicionó la etiqueta #freealexsaab

Para el 20 de enero, el hashtag #freealexsaab estaba ganando fuerza en Twitter, gracias a las cuentas nigerianas que a menudo tuiteaban los mismos artículos e imágenes, etiquetaban las mismas cuentas, interactuaban entre sí y expresaban un apoyo inquebrantable a Saab. Los tuits se intensificaron en marzo cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, con sede en Abuja, Nigeria, se preparaba para pronunciarse sobre su caso. Decidió a favor de Saab, pero el caso continúa en Cabo Verde.

Cinco fuentes con conocimiento de la campaña de Saab dijeron que 40 influencers nigerianos, que tienen más de un millón de seguidores en total, fueron reclutados para participar por al menos dos empleados de Alpha Reach, una firma de relaciones públicas dirigida por Japheth “JJ” Omojuwa. Omojuwa, un prominente influencer de Twitter nigeriano con 1 millón de seguidores, fue incluido en el documento de DIGA como una de las personas que la campaña esperaba reclutar.

Omojuwa le dijo a BuzzFeed News que “un amigo de Reino Unido” relacionado con la campaña de Saab se comunicó con él y que se negó a participar, además de publicar algunos tweets de apoyo.

“Le dije a esta persona en confianza que apoyo la misión y que estaría feliz de retuitear un par de artículos, pero personalmente no sería parte de ella”, dijo.

Omojuwa citó su “fuerte relación” con la Embajada de Estados Unidos en Nigeria como una razón por la que no quería que se lo considerara como un defensor de la liberación de Saab. Pero dijo que era “posible” que los empleados de su empresa trabajaran en ello.

“No creo que pueda empezar a tener una conversación sobre si Alpha está involucrado. Si es así, definitivamente ha habido alguna forma de [acuerdos] de no divulgación ”, dijo Omojuwa.

Más tarde emitió una declaración para enfatizar que “Alpha Reach como organización no participó en esta campaña”.

Ajayi dijo que los empleados de Alpha Reach participaron en la campaña tuiteando sobre Saab e interactuando con las personas influyentes que ayudaron a reclutar y pagar.

Influencers

Dos influencers de Twitter nigerianos que pidieron no ser identificados por temor a las repercusiones dijeron a BuzzFeed News y DigiAfricaLab que los empleados de Alpha Reach les pagaron para que tuiteen sobre Saab, compartan contenido y hashtags específicos y etiqueten un conjunto de cuentas en sus tweets. Un influencer dijo que se les pagaba el equivalente a 50 dólares al día por tuitear sobre Saab tres días a la semana. Dijeron que los participantes se agregaron a un grupo de WhatsApp donde recibieron instrucciones sobre qué publicar y con qué tweets participar y etiquetar.

El resumen de la campaña elaborado por DIGA decía que cada influencer debería “agregarse a un grupo de WhatsApp para sincronizar mejor la sincronización de los tweets”.

Otro influencer dijo que un empleado de Alpha Reach les dijo que etiquetaran las cuentas, incluidas las de los líderes políticos venezolanos. “Lo que se mencionó fue que esa persona estaría monitoreando las cuentas que participan para retweets y amplificación”, dijo el influencer.

Una de esas cuentas es @Fernand47588665. La cuenta fue creada en enero, no tiene foto de perfil y tiene menos de 10 seguidores, y rara vez tuitea. Sin embargo, a finales de marzo se ha etiquetado en más de 5.000 tuits sobre Saab. Dos personas influyentes y una persona familiarizada con la campaña paga dijeron que los participantes recibieron instrucciones de etiquetar la cuenta @Fernand47588665 en sus tweets de Saab para ayudar a la campaña a rastrear el esfuerzo.

“Esa cuenta de Fernand era la cuenta [principal] que se debe etiquetar”, dijo un influencer, quien agregó que “se sentía sospechoso”. También dijeron que les dijeron que etiquetaran las cuentas venezolanas, incluidas las pertenecientes a destacados políticos del gobierno de Maduro.

“Es muy poco probable que los nigerianos se hubieran encontrado con esta cuenta sin que se les hubiera presentado”, dijo Ajayi.

Eso está respaldado por el resumen de la campaña, que decía: “También se espera que el Influencer etiquete a @Fernand47588665 en Twitter para ayudar en el monitoreo”.

Las redes de cuentas sospechosas, algunas de las que tuitearon en español, también fueron parte de una fase anterior de la campaña para liberar a Saab, según el Financial Times. El periódico obtuvo una copia de un análisis de “inteligencia” de una fuente anónima que concluyó que el gobierno de Maduro “y / o sus representantes están involucrados en una campaña coordinada para influir tanto en el gobierno de Cabo Verde como en su población para obstruir La extradición de Alex Saab”.

BuzzFeed News y DigiAfricaLab no han visto evidencia de participación del gobierno venezolano o sus representantes, y los involucrados en la campaña dijeron que no saben quién financió el esfuerzo. Un portavoz de Twitter dijo que la compañía revela públicamente cuando elimina cuentas que formaban parte de operaciones vinculadas al estado, lo que no ha hecho en este caso hasta ahora.

El informe obtenido por FT decía que, a partir de octubre, un grupo de cuentas “tuiteó extensamente sobre Saab” durante algunas semanas y luego se detuvo. En diciembre surgió una segunda red de 86 cuentas. A partir de enero, “el motor principal de ese aumento parece ser el despliegue de personas influyentes en las redes sociales con sede en Nigeria”, según el informe.