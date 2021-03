República Dominicana espera iniciar regularización de venezolanos en abril - Runrun

Enrique García señaló que los venezolanos podrán optar por un permiso de no residente que podrá ser renovado anualmente

El director del Departamento de Migración de República Dominicana, Enrique García, informó que el 5 de abril iniciará la primera fase de la regularización de migrantes venezolanos que estén en condición irregular.

Según dijo en entrevista al medio Diario Libre, García afirmó que en la isla residen al menos 100.000 migrantes venezolanos y se espera que a partir de abril puedan regularizarse para acceder a servicios públicos.

“Si usted no tiene su estatus legal, usted no puede obtener una cuenta bancaria, usted no puede trabajar porque no tiene documentos para trabajar, no la pueden registrar en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), entonces, al venezolano se le está haciendo muy difícil y ellos feliz de que nosotros podamos ayudarles a regularizar su estatus legal de migración porque eso les va a permitir a ellos trabajar, que no los extorsionen”, explicó García.

Por otra parte, recordó que los venezolanos en República Dominicana podrán optar por un permiso de no residente que podrá ser renovado anualmente. Está opción se le otorga a los venezolanos en la isla debido a la dificultad que poseen para solicitar un permiso de residencia.

“Les buscamos la salida del carnet de no residente porque la ley no permite darles residencia. Ellos tendrían que volver a su país y, en su país, ante el consulado dominicano, pedir una visa de residencia en sus diferentes categorías. Hay visas de reunificación familiar, hay visas de trabajo, hay visas de inversionistas”, explicó.

Respecto al costo del trámite, el director del departamento migratorio indicó que se está evaluando cuál será, pero buscarán que sea accesible.