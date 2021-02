ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #24Feb - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 112.40.584 infectados y 2.492.420 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Unesco pide considerar distribución de vacunas anticovid como un bien público mundial

La Unesco pidió este miércoles que las vacunas contra el covid-19 se consideren un bien público mundial, para que no queden reservadas a los países ricos y puedan llegar también a las personas más vulnerables del mundo en desarrollo. La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, recordó en un comunicado que hay más de 130 países en el mundo que no han recibido ni una sola dosis de vacuna, de forma que allí “los más vulnerables no están protegidos”. EN

Colombia recibió segundo lote de vacunas contra el covid-19

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este miércoles que arribó al país un nuevo lote de 50.310 dosis de vacunas del fármaco contra el coronavirus elaborado por la farmacéutica estadounidense Pfizer y BioNTech. El mandatario colombiano dio a conocer esta información a través de su cuenta de Twitter en la que colgó un vídeo del avión de la empresa de encomiendas internacional DHL con el suministro que permitirá continuar el plan de vacunación en el país vecino. UR

Casos de covid-19 en el mundo disminuyeron por sexta semana consecutiva

El número de casos semanales de covid-19 en el mundo cayó 11%, en lo que supone la sexta semana consecutiva de descensos. Mientras tanto, las muertes por consecuencia del virus bajaron 20%, informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud. El acumulado de casos en la pandemia asciende a 111 millones, mientras que 2,4 millones de personas fallecieron por covid-19 desde que comenzó la crisis sanitaria en el mundo hace más de un año. EN

EMA inicia análisis del Regdanvimab contra el covid-19

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) comenzó este miércoles un análisis en tiempo real de los datos de Regdanvimab, un fármaco para el tratamiento de covid-19 con anticuerpos monoclonales, desarrollado por la biofarmacéutica surcoreana Celltrion. Detalló que la decisión de iniciar este proceso de “revisión continua” se basa en unos “resultados preliminares de un estudio en curso que analiza la capacidad del medicamento” para tratar la enfermedad, aunque este paso no supone que el regulador europeo tenga ya una conclusión sobre los beneficios y riesgos del medicamento. UR

La vacuna de Johnson & Johnson es eficaz contra formas graves de covid-19

La vacuna contra el covid-19 de Johnson & Johnson, que se administra en una sola dosis, es efectiva contra los cuadros severos de la enfermedad, dijo este miércoles la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La FDA señaló que la vacuna ofrece protección, incluyendo frente a las cepas de Suráfrica y de Brasil, y que en los ensayos clínicos en Estados Unidos mostró una eficacia de 85,6%, con una tasa de 81,7% en Suráfrica y de 87,6% en Brasil. EN