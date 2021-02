Carlos Paparoni fue reconocido por EEUU por su lucha contra la corrupción - Runrun

La tarde de este martes, 23 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció la labor del diputado opositor venezolano, Carlos Paparoni, por su papel en la lucha contra de la trama corrupta del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab.

“Ha trabajado incansablemente por el pueblo venezolano, exponiendo la horrenda corrupción del régimen de Maduro, en particular, en el caso del CLAP, con el uso del hambre como arma y método de control social”, escribió Marshall S. Billingslea, quien pertenece al Departamento de Estado deEstados Unidos, a través de su cuenta en Twitter.

. @CarlosPaparoni has worked tirelessly for the Venezuelan people, exposing the horrific corruption of the Maduro regime, particularly — in the case of CLAP — with use of hunger as a weapon and a method of social control. @KleptocracyIntv https://t.co/KPei3f8WVH

